Fecha de clásicos en la Copa de la Liga: el cronograma para el fin de semana

Este fin de semana se juega la fecha de los clásicos en el fútbol argentino. Por la Copa de la Liga rivales de la toda la vida se cruzan en una jornada espectacular de tres días.

El que más luces acapara en gran parte del país y del mundo, es el Superclásico entre River Plate y Boca Juniors, programado para este domingo a las 17 en el estadio Monumental.

El Cronograma de la fecha 7 de la Copa de la Liga

Sábado 24 de febrero

17:00hs - Independiente vs. Racing (ESPN Premium y TNT Sports)

19:30hs - Huracán vs. San Lorenzo (ESPN Premium)

19:30hs - Belgrano vs. Talleres (TNT Sports)

22:00hs - Sarmiento vs. Barracas Central (TNT Sports)

22:00hs - Unión vs. Independiente Rivadavia (ESPN Premium)

Domingo 25 de febrero

17:00hs - River vs. Boca (ESPN Premium y TNT Sports)

19:30hs - Gimnasia (LP) vs. Estudiantes (ESPN Premium)

19:45hs - Newell’s vs. Rosario Central (TNT Sports)

22:00hs - Instituto vs. Godoy Cruz (TNT Sports)

22:00hs - Lanús vs. Banfield (ESPN Premium)

Lunes 26 de febrero

19:00hs - Defensa y Justicia vs. Riestra (ESPN Premium)

19:30hs - Argentinos Juniors vs. Platense (TNT Sports)

21:30hs - Vélez vs. Tigre (ESPN Premium)

21:45hs - Central Córdoba vs. Atlético Tucumán (TNT Sports)