Milei: "Nachito Torres es una víctima del deterioro de la educación, un pobre chico que ni sabe leer un contrato"

El presidente Javier Milei redobló hoy sus críticas contra el gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, al calificarlo como “un chico” que “no puede leer ni un contrato”. Desde Estados Unidos, y tras brindar un discurso en la Cumbre Conservadora en Washington, el Jefe de Estado aseguró: “Evidentemente, es una víctima del deterioro de la educación argentina”.

“Nachito no la ve, es un pobre chico que no pudo leer ni un contrato, es de una precariedad intelectual muy grande”, insistió, en declaraciones a LN+. Y agregó: “La provincia tomó deuda contra garantía de coparticipación, entonces cuando arma la operación, cuando se deposita la coparticipación, que se hace continuamente, se extrae la parte afectada a la deuda y le llega el remanente. Yo no tengo la culpa de que el chico no pueda leer un texto y comprenderlo”.

Así, el Presidente volvió a escalar la tensión en medio de la disputa que mantiene con los gobernadores provinciales, luego de la ofensiva del gobernador de Chubut que no enviar petróleo hasta tanto el gobierno nacional reintegre los fondos correspondientes a la coparticipación.

Milei, además, también cuestionó a los gobernadores que apoyaron el reclamo de Torres: “Quedaron expuestos, el lado que (Axel) Kicillof o (Ricardo) Quintela, esos muchachos que son parte del pasado. Están reclamando que ellos no quieren ajustar y le quieren trasladar el ajuste el resto de los argentinos”, sostuvo.

El pasado viernes, Torres publicó una carta que llevó, además, la firma de los gobernadores de La Pampa (Sergio Ziliotto), Neuquén (Rolando Figueroa), Tierra del Fuego (Gustavo Melella), Santa Cruz (Claudio Vidal) y Río Negro (Alberto Weretilneck). “Si el Ministerio de Economía no le entrega a Chubut sus recursos, entonces Chubut no entregará su petróleo y su gas”, sostuvo en aquel momento. Más tarde se plegaron mandatarios del resto del país.

“Chubut gasta de manera muy fuerte en pauta oficial, en festivales; previo a esta situación, los legisladores se subieron las dietas a 2 millones y medio de pesos por mes, ¿cómo que no hay plata? La de ellos no se toca y le tratan de tirar el fardo del ajuste al gobierno nacional”, insistió Milei. Y completó de manera irónica: “Es una discusión muy de cabotaje, vengo de estar en una convención internacional, vengo de estar jugando la final de la Champions League, y venir a discutir con amateurs que no saben leer...”.