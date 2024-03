“Es momento de hacer un mensaje claro, sincero, transparente y plantear un trabajo coordinado”

Arrancando un nuevo mes, el 1ro de marzo inicia con la apertura de sesiones en los distintos niveles de gestión en el país, tanto en Nación, provincia y municipalidad.

En este caso, la primera apertura de sesiones estará a cargo del Intendente Emiliano Durand, quien iniciará con su discurso. Por lo que funcionarios de la municipalidad se encuentran en el Concejo Deliberante donde se llevarán a cabo los actos.

Uno de ellos es Sócrates Paputsakis, Vocal del Tribunal de Cuentas municipal, quien se mostró expectante ante el discurso de apertura: “es momento de hacer un mensaje claro, sincero, transparente y plantear un proyecto de trabajo que sea coordinado, abierto para que los sectores lo puedan conocer, se pueda permitir un control adecuado”, además pidió no generar expectativas sino transparentar la realidad presente tanto a nivel nacional, provincial y como repercute en la ciudad de Salta.

Consultado por los números y obras sin hacer de la gestión municipal anterior, comentó a Bien Informados que la gestión de Durand se encuentra trabajando en auditar cada una de las obras que quedaron pendientes a través de la UNACODE (Unidad de Análisis de Contratos y Deudas) contando con la información que también provee el Tribunal de Cuentas y auditorias de municipales que realizan por cuenta propia.

Acerca de las obras sobre zona del puente Yrigoyen, aclaró que técnicamente hay obras invertidas que no cumplieron con las expectativas más allá que el proyecto original estaba cotizado y programado, provocando que la empresa trabaje sobre una obra de infraestructura distinta a la prevista. Al no haber continuidad no se consolidó la original, no se terminó de hacer lo proyectado, que por las inclemencias del tiempo quedaron prácticamente en cero.