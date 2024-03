La Cámara de Comercio a favor de Milei: “Es clave avanzar en un reordenamiento macroeconómico"

Aún se puede escuchar el impacto del discurso del presidente Javier Milei, tras la apertura de sesiones ordinarias, ahora la Cámara de Comercio de Salta se mostró a favor de las medidas que propone y realizó una radiografía del mercado en la provincia.

Gustavo Herrera, presidente de la Cámara de Comercio de Salta, apoyó las intenciones del nuevo Gobierno nacional: “Creemos que es clave avanzar sobre un reordenamiento macroeconómico en cambios de fondo, que permita abrir nuevos negocios y que permita contratar empleados en la formalidad”, dijo en diálogo con El Tribuno.

El empresario enmarcó que el comercio viene “muy complicado” y lo sustentó en que “al menos hace dos años no se ven negocios nuevos”, a la par de bajas ventas y paritarias nacionales que no guardan correspondencia con la región. “En el norte es otra situación económica, no se puede pagar lo que se paga en el centro del país”, resaltó.

Sobre la reforma a la ley laboral, Herrera advirtió que la actual es “antiquísima”, por lo que “hace tiempo” se pide un cambio “para poder tener empleados formales”. El representante de los comerciantes insistió que el empleo formal “hace 10 años no aumenta en la Argentina”, y lo vinculó a los juicios laborales “despedís a un empleado y aparecen los abogados que se llevan más plata que el propio empleado”.

En cuanto a los sindicatos, aseguró que “no se entiende” por qué “los presidentes de todas las instituciones se renuevan cada dos o cuatro años y los presidentes de sindicatos son eternos”, mientras que los sindicatos “son muy ricos y los empleados muy pobres”.