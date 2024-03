Murió Angélica, la abuela abandonada por su familia en el Hospital Militar

El cinco de febrero, se conoció la historia de Angélica Vargas, una abuela de 82 años, que fue abandonada por sus familiares en el Hospital Militar, aparentemente por una interna familiar, hoy se conoció la triste noticia de su fallecimiento. Corazones solidarios la acompañaron en sus últimos días dándole cariño y cuidados.

Una usuaria de Facebook, dio la noticia que se viralizo rápidamente, “hoy a la 2:45 am partió al cielo, hoy ya descansa en paz, su corazón dejo sufrir tanta indiferencia de su FLIA. Hoy me queda darles gracias a ella y a Dios por haberme permitido entrar a su vida y no sentirse sola y haber podido acompañarla hasta su último suspiro”.

“Gracias abuela Angélica Vargas que brille para vos la luz que no tiene fin. Gracias a las personas que se tomaron el tiempo de ir a visitarla aunque sea una vecita, a los médicos que transitaron este tiempo con la abuela y sobre todo a Juana Arapa y Pascual q nos ayudamos del día uno para complementarnos con la ABUELA!!!