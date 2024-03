Salgado: "La vacuna contra el Dengue es segura, no existen razones para ponerla en duda"

Luego de que el vocero presidencial, Manuel Adorni sostuviera que aunque la vacuna contra el Dengue “fue autorizada por Anmat durante la gestión anterior, aún no está validada como estrategia para evitar la propagación de la enfermedad”, y luego pusiera en duda su efectividad, InformateSalta dialogó con el infectólogo Antonio Salgado para consultarle sobre el tema.

Salgado comenzó explicando que "la vacuna es de un laboratorio japonés con financiación alemana, no es una vacuna con efecto de bloqueo es decir que el asilamiento viral sigue siendo prioritario, con esto me refiero al uso del repelente, el descacharrado y etcétera".

Consultado puntualmente sobre la efectividad o seguridad del medicamente, el especialista apuntó: "¿Usted cree que la Agencia de Medicamentos Europeo o Inglaterra aprobarían una vacuna que no sirve?".

"Lo que está claro es que cuando aparece una vacuna de estas características siempre es una buena noticia, es la única manera de mitigar el impacto que tiene una enfermedad en ciento de millones de personas en el mundo. Argentina está viviendo el brote de Dengue más importante en su historia".

"No me extrañaría que el vocero presidencial ya la tenga aplicada"

"Si el Gobierno Nacional no tiene financiación para aplicar la vacuna en el Calendario de Vacunación, eso no le da derecho al vocero presidencial o al Presidente ni a nadie para ser un detractor de la vacuna que fue probada en 22 mil voluntarios de entre 4 y 16 años, tiene una eficacia inmunológica del 82%. Es una excelente vacuna que da una respuesta inmue-protectora importante", continuó.

Es que "la ANMAT la aprobó, no entiendo porque el vocero dice esto. No existe ninguna razón para poner en duda el trabajo de ANMAT, y no me extrañaría que el vocero presidencial ya la tenga aplicada".

Por esto, "lo invito al vocero presidencial a que haga una visita por el norte argentino, yo lo acompaño y voy con él a los hospitales. Lo dice alguien que es apolítico y apolítico de verdad, lo invito a que venga al norte y recorra los hospitales colmados de gente con Dengue a ver que opina".