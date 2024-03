Casi una tragedia, un tronco cayó sobre una casa en calle Moldes

Con el fuerte temporal de lluvia que atraviesa nuestra ciudad, en las últimas horas empezaron a conocerse hechos aislados, provocados por la caída de agua y la acumulación de la misma. En calle Moldes al 100 un el tronco de un árbol, de gran porte, cayó sobre el frente de una vivienda.

El árbol añejo, afortunadamente había sido podado, reduciendo así su tamaño y al momento del siniestro solo estaba el tronco, que fue el que se precipitó sobre la pared de la vivienda.

Afortunadamente no se registraron lesionados ni daños materiales en la vivienda en cuestión. En estos momentos trabaja personal de Emergencia de la Municipalidad a fin de retirar el ejemplar y que los peatones puedan retomar el paso con normalidad.

Vecinos advirtieron a Multivisión que temen suceda lo mismo con otros árboles añejos de la zona y piden una rápida intervención al sector de la Municipalidad que le corresponda.

"Es un problema por las raíces que tienen, impide que vos arregles la vereda e impide que yo utilice el garaje de mi casa, se está levantando cada día, no sentí cuando cayó porque está arriba. Yo fui a la municipalidad me dijeron que no podían hacer nada porque tenía vida" dijo la dueña de la vivienda.

InformateSalta dialogó con Esteban Carral, subsecretario de Protección Ciudadana, quien confirmó desde el lugar que el alerta fue durante la madrugada. "Hubo uno más en un canal, la cantidad de agua viene aflojando raíces y árboles añosos que se van cayendo y es el momento de trozarlos".

Recordó a la comunidad alertar situaciones similares u otras emergencias llamar al 105 como fue en este caso donde el ejemplar ya fue retirado.