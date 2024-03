Murió un joven electrocutado mientras cargaba el celular

Ayer, aproximadamente a las 22:00 horas, un joven de 19 años, identificado como Axel Laguna, perdió la vida tras sufrir una descarga eléctrica, mientras se encontraba en su domicilio, sito en la finca Carabajal, de Rosario de Lerma.

Según pudo saber InformateSalta, el trágico incidente se habría desencadenado mientras cargaba su celular durante una tormenta.

Medios locales informaron que el cuerpo del joven permaneció tendido en el suelo durante horas, ya que las difíciles condiciones climáticas dificultaron su traslado.

"Tanta lluvia que hubo creció tanto el río que no pueden pasar los tractores para sacar el chico. No puede ingresar un vehículo. No hay médicos, ni enfermeros, parece que estamos en una isla completamente abandonados", expresó una vecina al 10TV.

Las autoridades continúan investigando para esclarecer los hechos y determinar las circunstancias exactas que llevaron a esta lamentable pérdida.