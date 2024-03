Por falta de obras, aseguran que la escuela de B° San José podría arder como "Cromañón"

El mal estado de algunas escuelas empezó a salir a la luz con las intensas lluvias y los años de poca inversión en cuanto a lo edilicio. Esto sucede en la escuela de B° San José, N° 4014.

Verónica Vargas, directora de la institución, contó que en el 2023 se clausuraron dos aulas. "Se elevó a supervisión, y desde ahí al Ministerio de Infraestructura y se clausuraron dos aulas. Hay una grieta estructural en espejo, que significa que comparten las dos aulas. Se hizo una grieta que va desde un vértice y atraviesa toda la pared", dijo.

Ante la situación, "la parroquia San José les ofreció los salones del comedor y están ahí desde el año pasado". "Estamos con una escuela fracturada en dos. Los ingenieros me dicen que está el expediente en Obras públicas, está dentro del presupuesto de este año, no es un arreglo inmenso, pero tienen que romper la pared y ver columnas, la respuesta entonces es 'no se sabe cuando se va ejecutar' dijo la directora.

Además planteó temas referidos al mal estado de las instalaciones eléctricas. "Históricamente la escuela San José no fue atendida como corresponde. Todo el techo es chapa y el cielorraso de plástico, además de una membrana negra y eso me explicaba la arquitecta de la municipalidad que si llega un cortocircuito eléctrico va arder igual que cromañón", dijo.

Para evitar clausurar otra aula este año, se logró cambiar 3 chapas porque si la dejaban así tenía riesgo eléctrico.

También aclaró todos los gastos que tienen al tener 80 alumnos en el comedor fuera de la escuela. "El ministerio nunca nos ayudó con un pago de dinero ni nada, siempre salió desde la escuela, de padres y docentes. El supervisor está en conocimiento", afirmó.

Por último, contó que los jardines están con problemas de filtración de agua. "Tengo jardines que les entra agua, entra agua por una loza. Esta lluvia está mostrando la falta de cuidado de las escuelas, no somos la única, son todas las escuelas", cerró por Multivisión.