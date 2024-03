La suba del sueldo de Milei iba a ser más de $ 2 millones

En franca contradicción con su arenga de la austeridad y en medio del rechazo al aumento salarial de los legisladores, el presidente Javier Milei convalidó un aumento de sueldo para todos los cargos jerárquicos del Poder Ejecutivo nacional, presidente incluído.

El artículo cuarto de la norma establece que el incremento pactado en la paritaria estatal “se extenderá a las retribuciones de las Autoridades Superiores de las Jurisdicciones, Entidades y Organismos del Poder Ejecutivo Nacional”.

Para los funcionarios del Ejecutivo con cargo de subsecretario para arriba, el decreto 90/24 estableció que el 16% de enero no se traslade a las remuneraciones. Pero Milei decidió que el 12% de febrero sí. Si se aplica a su propio salario bruto de diciembre $ 4.066.018 divididos en un básico de $ 1.807.295 y un “complemento por responsabilidad del cargo” de $ 2.258.722, según publicó Noticias Argentinas, son $ 487.922 más. Una suba equivalente a casi tres salarios mínimos. Dado el método que se utiliza para calcular las remuneraciones del Ejecutivo, la suba del sueldo de Milei, sus ministros y sus secretarios y subsecretarios podría superar el 12% habilitado por el decreto 206/24 y llegar al 29,9%. El Sistema Nacional de Empleo Público establece que los subsecretarios ganen siempre un porcentaje por encima del sueldo más alto de la escala, de tal manera de evitar que ganen menos que el personal a su cargo. Como ese salario de referencia ya se recompuso en un 16% en enero y es la base de comparación, el decreto 90/24 que inhabilita el aumento para los cargos de subsecretario para arriba, el decreto 206/24 tracciona un porcentaje del aumento. Lo firman Javier Milei, el jefe de Gabinete Posse y la ministra Sandra Pettovello.

La reacción que generó más dudas: “Me acaban de informar del decreto”

Tras el revuelo que generó la revelación de que su sueldo y el de los jerárquicos del Poder Ejecutivo aumentaría casi 50%, el presidente Javier Milei informó que derogará el decreto que establecía el incremento. Curiosamente, responsabilizó a una normativa de la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, aunque su propia firma está en el nuevo decreto que estableció el último aumento.

“Me acaban de informar que producto de un decreto firmado por la expresidenta Cristina Kirchner en 2010, que establecía que los cargos políticos siempre debían cobrar más que los empleados de la administración pública, se otorgó un aumento automático a la planta política de este gobierno”, escribió en la red social X el mandatario.

“Vamos a derogar”

Y agregó: “Cada día que pasa encontramos una nueva norma que favorecía a los políticos y perjudicaba a los argentinos. Con nosotros los perjudicados van a ser los políticos. Obviamente vamos a derogar ese decreto y retrotraer cualquier aumento que la planta política haya percibido”.

“Lo hacía más valiente”, le dijo CFK al presidente

“Lo hacía más valiente presidente. Resulta que se descubre que usted y sus funcionarios se aumentaron el sueldo un 48% ¿y no se le ocurre mejor excusa que echarme la culpa a mí, por un decreto que firmé hace 14 años? Mejor ni le digo a quién me hace acordar, con esto de echarle la culpa a una mujer. Más casta y menos original no se consigue”, escribió en la red social X, la exvicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

El Gobierno había dispuesto un aumento del 48% de los salarios del presidente y sus funcionarios.

“Señor Milei, hágase el favor de no mentir. Usted se incluyó a sí mismo”

La diputada nacional Julia Strada posteó en sus redes un dato que deja en evidencia que Javier Milei en realidad sí estaría al tanto del aumento de su sueldo que recibió. Junto al escrito, posteó dos capturas de pantalla comparando dos decretos en donde en el primero detalla que “no se extenderá” los aumentos a las autoridades superiores, mientras que en el segundo dice “se extenderá”. “Señor Milei, hágase el favor de no mentir. Usted en enero firmó el aumento dejando afuera a las autoridades superiores. Incluso su ministro Caputo se jactó de esa decisión. Y ahora el 29 de febrero usted se incluyó a sí mismo en el aumento”, comenzó en su posteo Strada. “No tiene que irse hasta 2010 ni patalear mencionando a CFK. Era fácil: si pretendía ser coherente con su electorado tenía que firmar lo mismo que firmó en enero. Hágase cargo de la decisión”, cerró el tuit.

El dato que expone Strada concretamente es que en el primer decreto, firmado el 26 de enero, muestra que el aumento del sueldo no se extendía a las Autoridades Superiores “de las Jurisdicciones, Entidades y Organismos del Poder Ejecutivo nacional”, pero que en un decreto, firmado un mes después, ese aumento sí se hacía extensivo. La polémica surgió a partir una denuncia vía X.

“El presidente firmó un decreto el 29 de febrero donde se aplicó aumento a todos los cargos jerárquicos del Poder Ejecutivo nacional pero luego hace una escenificación pública de que el aumento injusto es el de los diputados y senadores”, escribió Victoria Tolosa Paz.