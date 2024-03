Carlos Tevez recibió una carta documento del árbitro Pablo Dóvalo y le respondió con la peor acusación

Después del empate de Independiente ante Barracas Central en su visita al Tomás Adolfo Ducó por la novena fecha de la Copa de la Liga, todo el plantel del Rojo se enojó con el árbitro Pablo Dóvalo. Y, en aquella conferencia de prensa, Carlos Tevez criticó duramente al juez con la frase “viene y te roba”. Ahora, el DT le llegó una carta documento del colegiado, la mostró en sus redes sociales y su respuesta fue contundente.

“Pablito, no hagamos perder tiempo a los abogados y decime donde te mando el sobre”, escribió Tevez en su cuenta de X. El entrenador del Rojo además, había dicho después de la igualdad ante el Guapo que “sabían que iban a jugar contra 14?.

Qué dijo Tevez en conferencia de prensa tras el empate de Independiente ante Barracas

“Nos cagaron. Sabíamos que iba a pasar y pasó. Es como que un chorro te avise que te va a robar y va y te roba”, dijo Tevez en conferencia de prensa después del empate entre Barracas Central e Independiente. Y, también se refirió al desempeño del VAR durante el partido. “Saben que no hablo del VAR ni de los arbitrajes, pero lo de hoy (por el martes) ya es muy obvio. Solo pido que no me caguen, no quiero que me ayuden”, cerró.



El fuerte cruce de Carlos Tevez y Pablo Toviggino en redes sociales

Luego de su descargo en conferencia de prensa, el ídolo de Boca usó sus redes para defenderse de los dichos de Pablo Toviggino, tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino, quien lo había cruzado antes en sus redes sociales.

“Como no eras tan estudioso en el curso para DT (digo por el analítico) seguro hay cosas que las ves confusas. Raro de vos, jugando cometías faltas de cárcel y solo terminaban en amarillas! Tampoco te escuché en algunos partidos anteriores, que me reservo. En fin, Memoria Eólica”, escribió Toviggino. /TN