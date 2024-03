Chocó el cantante de Ahyre, una mujer que iba en moto resultó lesionada

Un fuerte siniestro vial se registró hace instantes en la intersección de Av. Uruguay y República de Israel. En la motocicleta se desplazaba una mujer y al llegar a la intersección de Uruguay fue impactada por la camioneta que era guiada por Sebastián Giménez, integrante del grupo de Ahyre, recientemente consagrado en Viña del Mar.

La mujer fue trasladada al hospital San Bernardo para observaciones.

Por su parte, Sebastián se mostró preocupado pero agradecido que no haya pasado a mayores "La trasladaron para revisarla, afortunadamente estaba con casco. Yo estaba por República de Israel, mucho tránsito, mucha gente detrás. Me empezaron a tocar bocina y me hice para adelante, no la vi, ella no me vio y fue apenas un roce pero la moto se cayó para adelante, ahora hay que cumplir todos los papeles, me hicieron el dosaje de alcohol y ahora esperar" dijo por Multivisión.