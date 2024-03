Desesperación, caos y un dato "clave" sobre el accidente en Av. Paraguay: "El auto vino con todo"

Siguen las noticias en torno al tráfico acontecimiento sucedido ocurrido en la madrugada de este domingo 17 de marzo, cuando un automóvil embistió a una decena de personas en la peligrosa avenida Paraguay de zona sur, caso por el que hay dos detenidos y tres víctimas fatales confirmadas.

Entre las novedades, una testigo del accidente relató cómo presenció el instante en que el automóvil embiste al grupo de personas que transitaban camino a la rotonda de ingreso a la avenida Chile, cómo yacían los heridos y cómo pedían auxilio.

Milagros Revelli es el nombre de esta testigo que habló con el medio El 10 TV, quien empezó su relato contando que aquella madrugada estaba saliendo el boliche La Roka unos 10 minutos antes que termine la actividad bailable, en dirección a esa rotonda a buscar transporte.

Cuando estaban pasando el bar afuera del boliche La Rosa, dijo que vio a este grupo de personas ya cruzando la avenida. Cuando ella llega a esa misma parte, dando a entender que venía por detrás, se agachó para descansar del dolor de los pies y pedirle a su amiga que la ayude a conseguir un remis.

“En un momento que me agacho al piso, no terminó de pasar el grupo de personas al lado mío, que el auto vino con todo y se estrelló con todo; si no me agachaba, el accidente venía hacia mí y hacia mis dos amigas”, relató la testigo.

“Nunca vi una camioneta”

A esto dijo que al momento del choque “las personas volaron hacia los costados”, pero nadie se percató de eso ante lo incesante de la lluvia. “Fui la única que empezó a gritar y llorar pidiendo auxilio, había chicas golpeadas, desmayadas, ensangrentándose, yo llamé a la Policía pidiendo ambulancias, las personas estaban agonizando”, agregó.

También enfatizó en la peligrosidad de la avenida Paraguay, sobre todo a las madrugadas. “Van y vienen como si nada, como no paran los remises afuera de los boliches la gente se va caminando, sino no te levantan; este auto venía a una velocidad fuerte”, concluyó.

“No llegué a ver al conductor, fue solo un segundo, solo llegué a ver cuando los chicos volaron”