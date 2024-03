Accidente Av Tavella: La desgarradora despedida de la madre de Florencia Acosta

Florencia Acosta es una de las víctimas fatales del terrible accidente ocurrido la madrugada del domingo en la Avenida Paraguay, la joven murió en el lugar, era estudiante de biología y oriunda de Rosario de la Frontera, su mamá utilizó sus redes sociales para despedirla.

“Amor mío....amor de mi vida...mi reina ...mi Florcita.. mi Florchi...mi puchin..mi hija preciosa... cuánto te amo, quedaron tantos planes juntas, tantos viajes por hacer. Fuiste tan feliz, a tu manera, a tu forma y como vos quisiste siempre.....Mi Ma, tan madura, con las palabras justas y precisas”.

La mujer recordó todas las cosas que hacían juntas, desde cocinar, tomar mates amargos, cuándo recurría a ella para que la ayude a hacer sus pagos electrónicos. “A quien malcriare con tus deseos??? Quien me pedirá ñoquis??? Quien me pedirá tacos??? Con quién haré pizzas?? Quien me preguntará ma...vas a cenar?? Quien me dirá Ma tengo hambre??? Ma préstame esa ropa???”

Contó que Florencia le pidió que la busque el jueves pero todo fue tragedia, “fui pero no te traje como yo quise”. Decime cómo se sigue??? Hablame, decime cómo sigo sin vos???? Decime ...por favor decime???? Te amo eterno.... Me fui con vos.... La vida ya nada tiene sentido sin vos!!!!!!! Te amo eterno!!!!!! Te necesito tanto.. tanto... Mi ma...mi Florchi, mi vida ...no quiero un ángel ,te necesito a vos!!!