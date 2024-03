Nene muerto en un freezer: en llanto, la mamá reveló el último ruego de su hijo

Un nene de 13 años fue encontrado muerto adentro de un freezer en su casa de barrio Panamericano de Córdoba en la madrugada de este miércoles. Mientras la Justicia de Córdoba intenta determinar las circunstancias de la tragedia, la familia está devastada y no encuentra explicación.

Belén, mamá de la víctima, habló con la prensa y contó que estaban todos durmiendo cuando se levantó a bañarse por el calor sofocante y los mosquitos. “Me agarró como una corazonada de madre”, confesó.

Según detalló, fue su madre quien encontró a su hijo sin vida: “Empezó a apagar las luces de la casa y se le da por abrir el freezer y encontramos a mi hijo con espuma en la boca”. Un móvil policial llegó al lugar, pero “no se pudo hacer nada, entró en un paro”.

“¿Por qué me pasa esto? Soy madre de un solo hijo de 13 años recién cumplidos. Que me pase esta desgracia no lo puedo explicar”, expresó con la voz quebrada y en llanto.

El adolescente fue trasladado al Hospital Infantil, donde le diagnosticaron paro cardiorrespiratorio y confirmaron su deceso. Belén reveló que en el camino su hijo le hizo un último ruego: “Se despidió en el camino porque cuando le dije ‘papá no me dejes sola’, abrió los ojos como diciendo ‘dejame’ y estaba todo morado”.

La mamá remarcó que su hijo “no era un chico adictivo a las drogas, que amaba el fútbol y muy sano”. Esa noche, le había pedido irse a dormir con su abuela, pero en ningún momento escucharon un ruido extraño. “Para mi bañado se metió adentro del freezer, le agarró la corriente y no pudo hacer más nada”, planteó conmocionada en un intento de encontrar respuestas.

Por su parte, la abuela del nene explicó que el freezer industrial le quedó de un negocio que hace tiempo cerró. Aseguró que ya no lo usaba más, “estaba vacío y apagado”. “No sé si lo habrá enchufado, no sé. Aparentemente lo habría enchufado y se ha metido. Tenía agua, capaz que lo ha agarrado la corriente. No te puedo explicar, no sé”, se quebró./Eldocetv