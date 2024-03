Menor atropellado en la puerta de la escuela de Cerrillos, papás piden seguridad

Durante la tarde del jueves un menor de 8 años fue embestido por un automóvil particular sobre ruta nacional 68, altura B° Los Alamos. El niño en principio había sido trasladado en código rojo hacia el hospital Materno Infantil y por estas horas según se pudo conocer a través La Llave del Portal estaría estable.

Ante este hecho los papás de la escuela Marco Sastre de Cerrillos decidieron, a pesar de que el niño no es de la comunidad hacer un reclamo sobre la ruta con cortes intermitentes que duraron poco menos de 1 hora. Desde el lugar los papás se expresaron respecto a la problemática que viven a diario para transitar la zona que no tiene nada de seguridad vial.

Un papá, apostado en la ruta dijo "Estamos preocupados. Queremos seguridad para nuestros hijos.Hubo accidentes en esta ruta, lo de ayer ya colmó el vaso".

Consultado sobre cómo llegan sus hijos a la escuela explicó "ellos tienen que arriesgar sus vidas" ya que si no esta la policía para hacerlos cruzar están en peligro caminan por un costado de la ruta.

Una mamá contó que tiene dos niños en la institución reclamó seguridad vial "Es super inseguro, yo voy y vengo en auto, el día lunes tuve que atravesar el auto para que crucen, el control de la policía solo es a las 8 de la mañana y hay dos turnos de clases".

La mujer denunció por Multivisión "No se puede ir por la banquina, no se puede ir por atrás porque te roban es un basural y entonces por donde entramos y salimos, los puentes están por caerse, pero el Intendente dice que no, que van a poner una garita, pero qué hacemos?"

Otra mujer señaló que tenía que estar habilitado ese semáforo hace años. "Esta escuela es vieja, años de accidentes, cómo no van a ser capaz de poner algo para prevención".

Emilce Díaz, Directora de la escuela dijo que el niño accidentado no pertenece a la escuela. "Estoy hace dos años en la dirección y tengo entendido que los vecinos hicieron pedidos por el cruce de la ruta no solo para los niños sino para cualquier persona que quiere cruzar".

Aseguró que la mayoría de los niños utilizan un portón que se encuentra hacia atrás de la institución y toman el colectivo que va a B° Congreso, siendo la mayoría de este barrio o de Los Alamos. El resto de los niños es retirado por los padres.

Sobre el niño accidentado se conoció que estaría domiciliado en B° Santa Ana I y que al momento del siniestro vial estaba en compañía de un joven de 18 años.