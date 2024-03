Accidente en Av. Paraguay: "El chico del auto estaba borracho, venía a una velocidad que daba vueltas”

Siguen las noticias en torno al tráfico acontecimiento sucedido en la madrugada de este domingo 17 de marzo, cuando un automóvil embistió a una decena de personas en la peligrosa avenida Paraguay de zona sur, caso por el que hay dos detenidos y tres víctimas fatales confirmadas.

En medio de las novedades, una de las accidentadas que permanece internada en el hospital San Bernardo, Inés Fernández, estuvo conversando con FM Infinito donde relató cómo vivió aquel momento en que el auto la embistió y qué recuerda de esos instantes ocurrido en la madrugada del domingo pasado.

Primeramente comentó que ella permanece en el nosocomio capitalino aguardando una operación que es compleja, pues su cuadro es de fractura de tibia y peroné, estando en riesgo que le toquen los tendones, mientras volvieron a cambiarle el yeso. “Es muy doloroso, no aguanto el dolor de la pierna”, indicó.

Sobre lo que pasó en la madrugada del domingo sobre avenida Paraguay, relató que recuerda todo con claridad. “Me acuerdo claro, nos estábamos yendo cuando estaba comenzando a lloviznar, le digo a una amiga que paremos un remis sino nos agarraba la lluvia”, dijo Inés agregando que, cuando ya estaba en cercanías de la rotonda de ingreso a la avenida Chile, vio venir el auto.

"Seguíamos caminando cuando veo que el auto venía dando giros, me acuerdo del auto danto giros, quise darme vuelta para gritarle a mi nena que se corra y me agarró el auto, me desperté en el piso, tirada en la lluvia, quise levantarme a buscar a mi hija y no pude, tenía quebrado el tobillo”, rememoró.

“Empecé a gritar buscando a mi hija, cuando vi los cuerpos tirados delante de mí”

También dijo que una chica se acercó y trató de calmarla diciendo que ya venía una ambulancia, y que otro chico le puso su campera porque ya llovía, todo mientras ella seguía buscando a su hija: “Mientras buscaba a mi nena me volví a desmayar y me desperté en el hospital con el bolsillo enyesado”.

Por último y consultada sobre la versión de una camioneta involucrada en el accidente, dijo que solo recuerda haber visto el auto que la embistió. “El chico del auto estaba borracho, venía a una velocidad que daba vueltas”, concluyó su testimonio.