La fiscal Simesen expresó su "satisfacción" ante la detención de Cornejo

De los hechos relevantes de las últimas horas, se encuentra el que llevó a la cárcel al ex intendente de Campo Quijano, Manuel Cornejo, pues finalmente fue detenido en la tarde de este jueves para cumplir su condena a seis años de prisión por peculado, luego que la Sala 2 de Impugnación confirmó la sentencia.

Al respecto de esta situación la fiscal penal Verónica Simesen de Bielke, quien encabezó parte de la investigación contra Cornejo, se mostró satisfecha de saber que se rechazó el recurso de casación de la defensa, más pensando en todo lo que se determinó sobre la faltante de fondos en la gestión municipal del ya condena ex jefe comunal.

“Es una satisfacción por cuanto lo que significa llevar adelante las investigaciones en una causa de corrupción, con las problemáticas en la investigación, la falta de colaboración o a veces de elementos para saber a dónde se desvían fondos”, manifestó en diálogo con FM Aries.

“Con toda la investigación y testigos, se corroboró cómo sacaban el dinero de forma inusitada”

A esto recordó que el caso comenzó cuando se encontró que una camioneta fue comprada con fondos del municipio, pero nunca se la asentó en el municipio. También rememoró cuando se pedía documentación, ésta no existía: “No había absolutamente nada, se logró descubrir cómo se sustraían los fondos hacia cuentas ocultas que no correspondían al municipio, que eran del intendente y manejadas por su ex secretaria de Hacienda”.

La fiscal reconoció que, cuando se emitió el fallo en primera instancia, le sorprendió que no se dispusiera de manera inmediata la detención de Cornejo, como se hizo en otros casos. Pero cuando ayer se conoció la su detención “uno siente la satisfacción ante la tarea hecha del Ministerio Público Fiscal, que hay una respuesta a la sociedad; (también) hay un sabor amargo porque no se va a devolver todo” el dinero robado, consideró.

“Las maniobras eran burdas, pero aquí hay una condena firme, en primera y segunda instancia”