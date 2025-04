Su hija menor fue engañada, abusada y embarazada por su vecino, hoy sigue en libertad

Otro hecho aberrante se conoció en las últimas horas respecto a un abuso sobre una menor en B° Nueva Esperanza. Se trata de un vecino mayor de edad que con engaños la sometió. La madre de la víctima decidió salir a los medios para que la justicia accione ya que todos los procedimientos están a destiempo y hoy por hoy deben cruzarse con el sujeto que vive a 5 metros de su vivienda.

Buscó su teléfono por facebook y le escribió por WhatsApp, luego la interceptó a la salida del colegio

La mujer cuenta que el 22 de diciembre, luego de una reunión familiar su hija le contó delante de una amiguita que creía estar embarazada "Estoy mal, acabo de tirar algo no sé si estoy embarazada, yo enojada, le pegué. Le pregunté luego de quién era, me dice del vecino".

Sin muchos detalles y presa de la desesperación, aún sin entender que fue un abuso cuenta que fue a la casa del vecino. "Estaba mi vecina, la señora de él, la llamo. Le digo yo lo voy a denunciar, se tiene que hacer cargo y me fui a la comisaría 45 para que este tipo se haga cargo. Cuando estaba radicando la denuncia me dice el oficial, que la menor más o menos tenía que decir, yo tenía que estar porque es menor de edad".

Ya con la menor en la comisaría la mujer se enteró lo sucedido. "Cuando mi hija llega, se sienta y empieza a radicar la denuncia. Empezó a explicarme que este vecino había sacado su número de teléfono por facebook, le empezó a llegar mensajes de WhatsApp. Primero hizo charlas normales, entonces ella pensó que quería saber algo de su papá, le preguntó cosas del colegio, le hizo saber los horarios de salida".

Siguiendo con la denuncia, explicó que"ya había salido se venía caminando para la casa desde el colegio, la interrumpió cuando ya venía caminando, bajó los vidrios, le dio seguridad como que la traía, le daba charla, sube al auto. Le dice que iban a dar una vuelta, que no iba a pasar nada. Que dio dos vueltas, que la llevó a un portón negro, le abrieron la puerta, ella le dijo me llevás a mi casa o llamo a mi mamá, que no, que ya te llevo, no va pasar nada, le abrió la puerta del acompañante, la hizo bajar, estuvo como media hora en la puerta, de ahí la tiró del brazo y ella le decía que no, luego la golpeó. Eso denunció en diciembre".

Recuerda que tras radicar la denuncia en la comisaría le dieron todo para presentarse en el Nosocomio local por un posible embarazo. "A las 11 de la noche me la dejan internada, me piden vuelva a la mañana que le iban a hacer una eco. Cuando le hacemos la ecografía y sale que la bolsa tenía una fisura y que el bebé estaba muerto, que había fallecido por asfixia, había tirado el líquido amoniaco".

Sin haber sido informada que esa mañana también debía estar en Fiscalía, recién se presentó a la tarde y logró hablar con la Fiscal que se hizo cargo de inmediato.

Contó que lo que se determinó es que el bebé falleció en la panza por una patada del hermanito de la víctima de tan solo 3 años, aclaró ya que en un momento se habló de que ella la había golpeado.

Siguiendo sobre la situación de su hija, contó que finalmente se le hizo la intervención quirúrgica y estuvo 5 días hospitalizada y luego se fueron de Tartagal, a sabiendas de la Justicia, ya que su marido había recibido un traslado pero al regresar a Tartagal se dieron con que no hubo muchos avances.

Hace poco se hizo la audiencia testimonial, el acusado presentó otro abogado. Durante la declaración la mujer contó que se enteró lo aberrante que vivió ese día del abuso "Apenas la subió al auto, él la iba amenazando, dio dos vueltas por el colegio, la llevó a un hotel, el tipo le hizo de todo. La golpeó, la cacheteó, la amenazó y ellos quiere difamar que la tuvo de amante a mi hija, como si tuvieron una relación. También difamaron que mi marido es el que la abusó. Hoy por hoy están escondidos, alimentaron a la gente, contando cosas, cuando todo esta asentado en Fiscalía".

Insistió, hoy por hoy los pasos de la justicia están lentos, "Hace dos días me llegó una medida cautelar, la tengo que tener escondida, yo vivo hace 15 años acá y ellos alquilan".

Angustiada y en busca de una verdadera intervención de la Justicia, donde se priorice la salud de su hija, la victima contó como ve con impotencia que el acusado, quien es su vecino deambula y no fue detenido "Vi cuando pasó el tipo como si nada y me di cuenta que quedó en la nada, yo dije, si no lo van a detener que lo saquen de acá, no puedo tenerlo a 5 metros de distancia y no puedo tener a mi hija en esta situación" publicó Mosconi TV Color.