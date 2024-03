El Gobierno de Milei negó la cifra de 30 mil desaparecidos y mostró el relato de un ex guerrillero

El Gobierno de Javier Milei negó oficialmente este domingo que la cifra de 30 mil desaparecidos durante la última dictadura militar. Lo hizo difundiendo por las redes sociales de la Casa Rosada un video en el que un ex guerrillero afirma que él inventó el número en Holanda. El spot se difundió este domingo, en medio de la conmemoración del Día de la Memoria por el 48 aniversario del comienzo de la última Dictadura.

El testimonio de Luis Labraña, ex guerrillero de FAP, FAR y Montoneros, es parte de un spot de 12 minutos que se publicó esta mañana en el perfil oficial de X (antes Twitter) de la Casa Rosada.

En el comienzo de su relato, Labraña contó que fue secuestrado "por la gente de López Rega" -en referencia al ministro de enorme influencia sobre Isabel Perón, derrocada por los militares en 1976-, que lo golpearon y lo amenazaron de muerte, por lo que tuvo que irse del país. "Ahí estaba sellado mi destino en la Argentina, hubo gente que juntó plata porque yo no tenía ni documento y partí hacia Europa", contó.

El punto más controversial de su relato se da cuando plantea que "fue un gran negocio el de los desaparecidos" y sostiene que el número de 30 mil "fue gestado en Holanda".

"Me acuerdo que fuimos a ver a la mujer del primer ministro y algunas diputadas para pedirle dinero para las Madres de Plaza de Mayo, que habían venido porque querían poner un local, una casita, para tener para reclamar a sus hijos", dice.

Luego sostiene que por entonces, según su versión, había "alrededor de 4.000 personas desaparecidas", pero que al presentar esa cifra les respondieron que no podían hablar de genocidio. "Genocidio es lo que sufrió el pueblo judío con 6 millones de muertos y el número es bajo para lo que están diciendo ustedes. ¿Por qué no tratan de venir un poco más adelante y buscan más? Porque debe haber más", afirmó que les respondieron".

Siempre según el relato de Labraña, que el Gobierno de Javier Milei difundió como parte del spot oficial por el Día de la Memoria, el exguerrillero dice que al poco tiempo -no supo aclarar si fue una semana o un mes- se determinó un número. "Dijeron barbaridades y alguien dijo 30 mil. Dijo 30 mil como diciendo: ’Bueno, ya cortenla’, pongan 30 mil. Fui yo", afirma atribuyéndose la cifra que se convirtió en un consenso social tras el regreso de la democracia.

Además de negar la veracidad del número, Labraña cuestiona el efecto que tuvo en la Argentina. "¿Sirvió para buscar la verdad? ¿Ayudó a la realidad? No. Fortaleció el odio y empezó a oscurecer la verdadera historia", afirma.

En otra parte del video, vuelve plantear abiertamente que el dato de 30 mil "fue falso, lo puse yo el número y nadie me lo puede discutir, ni nadie me lo viene a discutir. ¿Fue un error? No, en esa época no fue un error. ¿Se proyectó como error? Sí, claro, fue un gran error. Porque fue una bandera de la mentira, la mezquindad", dijo y agregó que se siente "orgulloso de decir la verdad".

“Teníamos que inventar una cifra mayor, entonces a una persona se le ocurrió la barbaridad de decir 30.000, esa persona era yo. Yo inventé los 30 mil”



En el marco del Día de la Memoria, la vicepresidenta Victoria Villarruel compartió un video en el que hizo foco en la reparación de las víctimas del terrorismo y pidió que los responsables de los ataques no queden impunes, a la vez que volvió a refutar la cifra de desaparecidos durante la última dictadura militar, al usar el el polémico hashtag #NoFueron30000.

El mensaje fue posteado esta mañana, cuando comenzaban muchas de las marchas de la izquierda, el kirchnerismo y organizaciones de los Derechos Humanos para conmemorar el 24 de marzo, a 48 años del último golpe militar.

El video cuenta la historia de Juan, un chico de 3 años que "el 6 de diciembre de 1977 fue asesinado en un atentado terrorista de Montoneros", según detalla una placa con letras blancas y fondo negro.

En su posteo, Villarruel plantea que "los DDHH son para Todos. La Memoria también. Verdad, Justicia y Reparación para las víctimas del terrorismo. Los responsables de estos crímenes no pueden quedar impunes". El texto se cierra con el provocador hashtag #NoFueron30000, cuestionando la cifra establecida desde el regreso de la democracia como un consenso social sobre las personas que fueron secuestradas, asesinadas y desaparecidas durante la última Dictadura militar.