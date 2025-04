Milei sobre los aranceles de EEUU: “Es una decisión geopolítica”

El presidente argentino, Javier Milei, se refirió a los aranceles impuestos por Estados Unidos bajo la administración de Donald Trump, que alcanzan a Argentina con un incremento del 10%. Aunque el país está entre los menos afectados por estas medidas, algunos sectores temen que puedan impactar la economía nacional. Milei, de ideología liberal, defendió la postura de Trump, argumentando que estas decisiones no deben analizarse solo desde una perspectiva económica. "Los aranceles de Trump son una decisión geopolítica, no económica", afirmó, destacando que el líder republicano "juega en otra liga, donde las reglas cambian y además es el jugador más grande".

El mandatario evitó opinar directamente sobre la economía estadounidense, señalando: "Yo no estoy en condiciones de opinar de las desiciones de otros países, menos de Estados Unidos, sería una falta de respeto". En lugar de cuestionar las medidas, Milei respaldó a Trump al asegurar que "no es proteccionista", sugiriendo que sus acciones responden a una estrategia global más amplia y no a un simple cierre comercial. Para el presidente argentino, el enfoque de Trump refleja un juego de poder en un nivel superior, alejado de las dinámicas tradicionales.

El jueves pasado, Milei viajó a Florida para asistir a una premiación en Mar-a-Lago, la residencia de Trump, donde recibió un reconocimiento económico. Aunque no logró concretar un encuentro personal con el expresidente estadounidense, quien estaba ocupado tras generar un fuerte impacto en los mercados globales, Milei fue recibido por destacados empresarios y figuras del Partido Republicano. Este evento reforzó su posicionamiento internacional y su cercanía con sectores alineados a su visión liberal.