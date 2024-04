Arrancan la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana: la agenda de partidos con el debut de River y Boca

Las fases de grupos de la Copa Libertadores y de la Copa Sudamericana comenzarán esta semana con la participación de varios equipos argentinos que iniciarán sus caminos en los certámenes continentales.

La acción para los elencos argentinos empezará el martes con el enfrentamiento entre River y Deportivo Táchira en Venezuela, por la Libertadores, a partir de las 21:00.



Ese mismo día, en la Sudamericana, Argentinos Juniors se enfrentará a Nacional en Paraguay a las 19:00; Belgrano de Córdoba jugará contra Inter de Porto Alegre en el mismo horario; y Defensa y Justicia viajará a Perú para enfrentarse a Universidad César Vallejo a las 23:00.

El miércoles, Estudiantes de La Plata debutará en la Libertadores contra Huachipato de Chile a las 19:00, mientras que San Lorenzo se medirá contra Palmeiras a las 21:30.

En la Copa Sudamericana, Lanús jugará contra Cuiabá de Brasil a las 19:00 y Boca se enfrentará a Nacional Potosí en Bolivia a las 21:00.

A su vez, el jueves Rosario Central chocará con Peñarol en el Gigante de Arroyito a las 19:00 y Talleres jugará contra San Pablo en el Estadio Mario Alberto Kempes a las 21:00, ambos en el marco de la Libertadores.

Racing cerrará la participación argentina en la primera semana de Copa Sudamericana enfrentándose a Sportivo Luqueño de Paraguay a las 21:00.

Con respecto a la Libertadores, la fase de grupos se llevará a cabo desde la semana del 3 de abril hasta el 29 de mayo, con una pausa debido a la Copa América en Estados Unidos.

La competición se reanudará con los octavos de final desde la semana del 14 de agosto al 21 del mismo mes, seguidos de los cuartos de final del 18 al 25 de septiembre y las semifinales del 23 al 30 de octubre.

La tan esperada final, cuyo estadio en Buenos Aires está aún por confirmarse, está programada para el sábado 30 de noviembre.

Copa Libertadores: el debut de los equipos argentinos

Martes

21:00 hs. River vs. Deportivo Táchira de Venezuela

Miércoles

19:00 hs. Estudiantes de La Plata vs. Huachipato de Chile

21:30 hs. San Lorenzo vs. Palmeiras

Jueves

19:00 hs. Rosario Central vs. Peñarol

21.00 hs. Talleres de Córdoba vs. San Pablo

Copa Sudamericana: el debut de los equipos argentinos

Martes

19:00 hs. Argentinos Juniors vs. Nacional de Paraguay

19:00 hs. Belgrano de Córdoba vs. Inter Porto Alegre

23.00 hs. Defensa y Justicia vs. Universidad César Vallejo de Perú

Miércoles

19:00 hs. Lanús vs. Cuiabá de Brasil

21:00 hs. Boca vs. Nacional Potosí

Jueves

21:00 hs. Racing vs. Sportivo Luqueño de Paraguay