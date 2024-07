Copa América, Eurocopa y River: ¿Con qué partidos te vas a deleitar esta semana?

Esta semana, en dos días, se jugarán las semifinales tanto de la Copa América como de la Eurocopa y un amistoso de River. El martes Argentina vs Canadá y España vs Francia, mientras que el miércoles, Colombia vs Uruguay y Países Bajos vs Inglaterra.

Mañana jugarán la campeona del mundo contra Canadá a las 21 por TyC Sports, TV Pública, Telefé y DSports. Ambas selecciones se enfrentaron antes en la fase de grupos en el partido inaugural con una victoria "Albiceleste" por 2 a 0.

También el mismo día se enfrentará España contra la subcampeona del mundo a las 16 y los podrás ver por ESPN o Disney +. Francia llega con un flojo desempeño convirtiendo sólo tres goles con dos en contra. Por su parte, España es la candidata a pesar de ganar de manera polémica a una Alemania local.

Por otra parte, el miércoles Colombia disputará su partido frente a Uruguay a las 21 y será transmitido por DSports, DGO y FLOW. Ambos seleccionados apuntan como candidatos, los dirigidos por el argentino Néstor Lorenzo traen un invicto de 27 partidos. Mientras que el seleccionado de Bielsa llega de vencer por penales a Brasil, pero siendo el mejor en la fase de grupos.

En cuanto a la Eurocopa, Países Bajos irá en busca de la final contra Inglaterra el miércoles a las 16 y se lo transmitirá por ESPN y Disney +. Los "holandeses" siempre son candidatos, sin embargo habían pasado como uno de los mejores terceros. En tanto, los ingleses sonaban como candidatos pero se les fue complicando en el camino.

Por último, para quienes quieran volver a ver fútbol local, River se enfrentará en un amistoso de pretemporada frente a Millonarios de Colombia en el Más Monumental a las 18. El partido será transmitido por Disney +. Falcao estará presente en el conjunto colombiano mientras que suena el debut de Jeremías Ledesma bajo los tres palos del equipo de Demichelis.