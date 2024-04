VIDEO: ex combatientes se fueron ofendidos de un homenaje por el discurso partidario de una docente

El acto anual por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas que organiza la municipalidad de Punta Indio cada 2 de abril se vio afectado este martes por un escándalo que opacó el emotivo homenaje a los ex combatientes, quienes se retiraron en medio de la ceremonia tras sentirse ofendidos por el discurso de una de las personas expositoras.

Se trató de la directora y profesora de historia de la Escuela Secundaria N° 4 de la localidad de Verónica, la ciudad de cabecera de la comuna bonaerense, quien fue la encargada de dar inicio a la jornada que terminó con un clima de enojo generalizado y un pedido de disculpas del intendente local, David Angueira.

La exposición de la docente cuestionada fue definida como “partidaria” por muchos de los presentes, quienes, en su mayoría, acompañaron la decisión de los veteranos de levantarse de sus lugares e irse de la plaza central, donde habían sido citados junto a sus familiares a las 10 de la mañana.

“Lo que sucedió es que la persona que eligieron para dar el discurso eligió como línea discursiva un eje basado en un análisis ultra pormenorizado de lo que fue la dictadura. No fue una frase aislada, sino que fue toda una línea discursiva que se iba incrementando. Esperamos un rato pensando que en algún momento iba a ser mención a los veteranos, pero no, nunca lo hizo”, contó a Infobae Aldo Reyes, hijo del ex combatiente José Aldo Martiriano Reyes.

Ambos formaron parte del nutrido grupo de personas que se sintieron ofendidas por las palabras de la maestra y tomaron la decisión de retirarse del acto, en el que se declararon ciudadanos ilustres del pueblo a siete hombres que asistieron a Malvinas en 1982.

Según describió, fue una reacción espontánea que se generó después de varios minutos del comienzo del discurso, cuando muchos de los veteranos ya no podían contener las lágrimas de sus ojos. De acuerdo a su relato, irse no fue la primera opción: antes, los homenajeados ya habían manifestado su incomodidad con las expresiones de la mujer y hasta le habían solicitado a las autoridades que intervengan.

“El acto arranca, se canta el himno y se invita a dar a esta docente las palabras alusivas. Los veteranos y los familiares empezaron a sentirse mal con esta situación y algunos se acercaron al intendente pidiéndole que la corte porque no fueron invitados para eso. Se sintieron ofendidos, agraviados”, contó Reyes sobre la previa al momento que luego quedó registrado en varios videos.

Y continuó: “Ni el intendente ni la autoridad educativa pusieron algún paño frío en ese momento. Creo que se encontraron desbordados. Con lo cual, en consecuencia, los veteranos y la mayoría de los familiares se comenzaron a retirar. Yo rápidamente me acerqué a mi viejo y lo vi consternado y triste. Ahí me crucé con sus compañeros que estaban igual. Se fueron con lágrimas en los ojos”.

Frente a este contexto, la decisión de los organizadores fue no interrumpir el acto y continuar. Es por eso que en una de las grabaciones difundidas se escucha a la profesora seguir con sus palabras en medio de un abucheo generalizado de parte de los presentes.

De acuerdo al testimonio de Aldo, pese al malestar, su línea discursiva continuó firme. “Ella continuó hablando con las sillas ya vacías. Después también dijo unas palabras refiriéndose al gobierno actual, de su política económica. Quizás muchos podemos coincidir o no respecto del análisis ella hizo, pero entendíamos que ese no era el momento de hablar sobre esos aspectos, sino de homenajear a los héroes”, remarcó.

La mayoría de los veteranos y familiares que se retiraron del lugar no regresaron. No obstante, la ceremonia continuó. Para ese entonces, en la plaza habían quedado pocos, entre ellos algunos de los ahora ciudadanos ilustres, muchos de los cuales habían viajado desde provincias como Córdoba solo a recibir la distinción.

El jefe comunal, David Angueira, tomó la palabra poco después y pidió disculpas a quienes se sintieron ofendidos por las palabras iniciales. Luego las reiteró en sus redes sociales.

“Para la mayoría de las personas que estuvieron en la guerra, estas fechas son doblemente dolorosas porque también recuerdan a sus compañeros caídos. Ayer vi a todos muy dolidos y tristes, además, por el discurso. No me quiero borrar esa imagen para no olvidar ese destrato. Ninguno pudo disimular la angustia de escuchar en primera fila palabras que los agravian”, reflexionó Aldo sobre lo sucedido.

Y concluyó: “Cada 2 de abril es un momento de congoja, muy emotivo para nosotros. Es una lástima que una fecha que siempre ha sido de unión, termine siendo empañado por alguien que eligió la pertenencia partidaria antes que entender el momento histórico que se estaba viviendo”.

Por Barbara Villar / Infobae