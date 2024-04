Crimen de Nahuel: “Quiero que termine todo y se haga justicia, verles las caras a los asesinos es horrible"

En Ciudad Judicial, mientras se aguardan los alegatos finales y la sentencia del juicio por el crimen de Nahuel Vilte, su papá, Federico, expresó que “su único deseo es que se haga justicia, y que su hijo pueda descansar en paz”

En la oportunidad, relató el tormento que implica para él y su familia asistir a las audiencias de juicio. “La realidad es que venir acá es duro, venir aquí, mirarles la cara a ellos, cruzarlos a ellos. Nosotros somos papás y nosotros somos víctimas. Y ya venir acá es horrible”, expresó en Multivisión Federal

Con lágrimas en los ojos, Federico reclamó la máxima pena para todos los implicados en el crimen de su hijo. Considera que el asesinato fue premeditado y destaca que los perpetradores llegaron esa noche con violencia, armados y en busca de problemas. "El que lo asesinó a mi hijo es un tipo que acá no tenía nada que ganar ni que perder, y esa familia lo mandó a hacer ese daño”, expresó.

Con dolor, recordó el día en el que su vida cambió para siempre. “Cuando me lo matan a mi hijo, me acuerdo que estaba en la comisaría Novena, porque este tipo estaba haciendo problemas, y me llama a mi señora y me dice venite porque a Nahuel le acaban de meter una puñalada”.

“Nunca pensé que era una apuñalada tan letal. Le rompió los vasos, le llegó a tocar el pulmón”

En cuanto al motivo del conflicto, enfatizó que no había ninguna disputa. Dijo que él solo tenía un pequeño puesto de comida, mientras que los acusados poseían una cadena de juegos. "El tipo que le hacía competencia, era un chico que yo conocía, y una vez cuando lo quisieron agredir, yo fui parte de esa gente que fue a separar para que no haya disturbios. Y yo creo que de ahí empezó todo esto”.

"La realidad era que yo problemas no tenía con nadie, el detonante fue que este tipo llegó borracho, y llegó con todo el odio a buscar a alguien para matar"

Finalmente, señaló que, aunque uno de ellos haya pedido perdón, lo que realmente importa es la verdad sobre lo ocurrido esa fatídica noche. "Toda gente que hace daño y asesina a otra, lo primero que quiere siempre es pedir perdón, para que le bajen la condena pero no, yo lo puedo perdonar porque yo soy un buen tipo, pero a mí vení y decime la verdad, ya estaba premeditado, no hubo una pelea".