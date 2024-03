Homicidio de Nahuel Vilte: "Lo mínimo es poner una cadena perpetua para todos"

Gran conmoción causó la muerte de un joven que fue degollado en el parque San Martín la noche del 10 de Octubre cuando el lugar estaba "lleno" de puesteros que buscaban ingresos económicos en medio de la pandemia COVID-19.

La víctima fue un joven que trabajaba en el lugar junto a su familia y al parecer existían "diferencias" entre ellos y una familia de apellido Quintero, que fue señalada como la que manejaba muchos de los puestos instalados en el lugar. Esa noche sangrienta, un empleado de esta familia, atacó a Nahuel Vilte con un arma blanca, provocándole un corte mortal en el cuello.

Tras la muerte de Vilte, la sociedad se convulsionó y las autoridades municipales de turno decidieron sacar los puestos del lugar.

Hoy ,a casi 3 años del homicidio se dará inicio a la Audiencia debate en contra de Rafael Falcón Barreto, por homicidio y Alejandra Quintero como coautora, además a Héctor Javier Ponce Leal, Yanela Daiana Saavedra Tome Oganeku y Julieta Gabriela Quero con la carátula de amenaza, según contó Federico Vilte, padre de la víctima a través de Somos Salta.

Federico dolido, y poco conforme con la carátula con la que llegan los acusados insistió en la necesidad de que todos sean juzgados por igual y se les dé perpetua. "Es una carátula muy leve, donde siempre dije, el que lo mató a mi hijo es un "perejíl" no tenía nada que ganar ni perder. Era un tipo de la calle y él hacía todo lo que el matrimonio lo mandaba".

Denunció una vez más que en aquel momento el matrimonio Quintero manejaba todo en el Parque. "Si vos querías trabajar en el parque y si vos no le caías bien te mandaban sus empleados, el mismo cobarde este que lo asesinó a mi hijo siempre amenazando, eran unas personas denigrantes, no eran gente que quería laburar, salís a la calle a laburar no para hacer daño".

Perpetua para todos

Federico Vilte pidió a la justicia que todos los implicados lleguen a juicio y se les dé una buena condena a todos "Toda esa gente sabía bien lo que estaban haciendo por eso siempre hubo armas". En cuanto a la investigación criticó con las caratulas que llegan a Juicio. "Tienen que llegar todos con la misma carátula, no mataron un perro mataron a mi hijo. A vos te mataron a un hijo y te condenaron a cadena perpetua del dolor y lo mínimo es poner una cadena perpetua para todos, esperaron que yo no esté para atacar y le finalizaron la vida a mi hijo".