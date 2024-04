"Messi me quiso pelear": detalles explosivos del escándalo tras el partido del Inter Miami con Rayados de México

“Lo que sucedió va a quedar ahí. No voy a hablar sobre el tema”, había dicho Fernando Ortiz, entrenador de Rayados de Monterrey, tras la polémica que rodeó a un altercado en la zona de vestuarios con Lionel Messi -que no jugó- en el partido de la noche del miércoles ante Inter Miami por la Concachampions. Esa situación que no tomó ninguna cámara trascendió a partir de testimonios de periodistas que cubrieron el encuentro, pero ahora Nicolás Sánchez, uno de los asistentes del DT, confirmó todo con detalles en un audio que reveló la señal mexicana de Fox Sports.

“Voy a enviar este audio que seguramente va a ser reenviado a muchos grupos y mucha gente que me está preguntando”, advierte inicialmente Sánchez, argentino como Ortiz y ex jugador de River y Godoy Cruz. “Sí, me quiso pelear Messi. No creo que me haya querido pegar, porque sino me hubiera pegado. Me tuvo a un centímetro, me puso el puño al lado de la cara. Yo creo que estaba buscando mi reacción más que pegarme”, aseguró.

Enseguida, el ayudante de Ortiz profundizó en las referencias y las precisiones. “Yo veo siempre los partidos en una cabina con dos compañeros y termina el partido y bajamos al vestuario, como siempre. En el mediotiempo yo bajo, lo veo a Messi de lejos, pero no lo pude saludar porque era el entretiempo. Cuando termina el partido, antes de entrar a los vestuarios, que estaban uno enfrente de otro y no habían llegado ni nuestros jugadores ni los de Inter Miami, lo veo a Messi ahí a tres metros mío... Estaban los de seguridad y un argentino que me imagino que trabaja con Inter”, siguió.

“Yo me acerco para pedirle una foto a Messi, el de seguridad que es buena onda me para y veo que Messi estaba re caliente. Cuando entran los árbitros los encara Messi y les dice de todo, pero de todo, a los tres o cuatro árbitros y al lado de él, o atrás, Tata Martino, pero desubicados los dos, cosa que si nosotros hacemos eso nos echan a todos a la mierda. Y lo siguió hasta la puerta del vestuario y el árbitro no le decía nada”, continuó su relato.

En el momento que los jueces cerraron la puerta, la tensión se disipó un poco. Ahí, los jugadores fueron ingresando a sus vestuarios, con Martino en la puerta saludando a sus futbolistas y, en cuestión de segundos, el conflicto se relanzó. “El Tata estaba encendido y yo lo estaba viendo que quería tirar algo para que se encienda más lo que estaba pasando ahí, que el ambiente estaba pesado”.

Y el conflicto volvió a estallar: “El Tata Martino tira una frase diciendo que todavía faltaban 90 minutos... Yo estaba tranquilo, no me enojé. Se dio la vuelta y me empezó a decir de todo. Y apareció Messi, que pensé que se había ido, y me quería comer crudo. Se me acercó el de seguridad, pero no me tocó porque yo no reaccioné. Pero el enano estaba endemoniado, tenía la cara del diablo. ‘¿Quién te pensás que sos, salame? ¿A quién te comiste?’, me decía. Creo que no me insultó, pero como yo no lo miraba, fue peor”.

En su recreación, Sánchez ahí apuntó contra Martino. “Tanto vas a llorar, tanto vas a llorar, me decía. Un pelotudo... Yo nunca le respondí ni le contesté a nadie, y seguro que los videos los borraron todos porque los dejan mal parados. Lo que hicieron es gravísimo, pero es parte del show para ensuciar y embarrar la cancha”, finalizó el ayudante de Ortiz, a cinco días de que vuelvan a encontrarse, el miércoles en México, en la revancha que clasificará al ganador de la serie a las semifinales del torneo.

El entrenador Fernando Ortiz se refirió previamente al cruce mantenido con Lionel Messi, capitán de la franquicia de la Florida en la zona de vestuarios, y había asegurado que “lo que sucedió va a quedar ahí. No voy a hablar sobre el tema. Es algo que surgió ahí. Mis intenciones siempre fueron las mejores, pero lo dejamos ahí”, recalcó en un breve contacto con la prensa al regresar a México con su equipo.

Según medios mexicanos, y a diferencia de lo que hizo público Nicolás Sánchez, Ortiz y su cuerpo técnico fueron abordados por Messi, el Tata Martino, el español Jordi Alba y el uruguayo Luis Suárez. Le reclamaron por unas declaraciones previas al encuentro. “El negocio no va por el lado del Monterrey. Eso lo sabemos todos, no es que esté diciendo algo que no conozcamos todos. Entiendo el negocio, sí. ¿Lo comparto? No. Todo lo que rodea a Messi puede llevar a tomar decisiones deportivas y extradeportivas”, había dicho Ortiz. /La Nación