Centurión habría tenido un accidente de tránsito mientras manejaba ebrio y dejaría Vélez

Más allá que Gustavo Quintero le permitió volver a entrenarse con el plantel profesional e incluso lo convocó para el estreno del equipo en Copa Argentina, en febrero ante Sportivo Las Parejas, Ricardo Centurión ya no jugará en Vélez según se comentó en un programa de radio partidario.

“Estoy en condiciones de decir que Ricardo Centurión no va a jugar más en Vélez. No creo que siga. Hay una cuestión contractual, hasta diciembre, pero ya no hay amparo. Está como en el Chinchón, menos diez”, expresó el periodista Hernán Poggi, conductor de VélezaFondo.

Según dijo, el exjugador de Racing y Boca “reventó su última chance de jugar“. Y explicó: “Son un montón de cosas. Tuvo un choque. Hubo informes de un cuerpo médico, porque no solo está con médicos clínicos y deportólogos, sino también con médicos psiquiátricos. Y tuvo un bajón”.

Poggi brindó algunos detalles más sobre el último accidente automovilístico que protagonizó Centurión, en la previa de la final de la Copa de la Liga ante Estudiantes, y su posterior arribo a la Villa Olímpica en que Vélez realiza sus entrenamientos. “Vino con una bolsa de residuos queriendo tapar el choque. Toda una cosa medio rara. Con este panorama, me parece que no va a haber ningún otro giro, aunque mientras no le rescindan el contrato va a seguir siendo jugador del club”.