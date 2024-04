Dudas y contradicciones en el robo a la Escuela de Bellas Artes: “Quizás entraron a...”

En el día de ayer se conoció el intento de robo de ex alumnos de la escuela de Bellas Artes “Tomás Cabrera”, lo cual fue detectado por oficiales en medio de sus rondas.

Ante esto, el Profesor Farán, Director del establecimiento, comentó a Que Pasa Salta que al momento de hacer la denuncia se dio con que los tres jóvenes involucrados eran ex alumnos del lugar, egresados el año pasado.

Esto si bien generó mucha desilusión por parte del profesor, el mismo trató de buscar otra explicación al ingreso de los jóvenes al patio exterior, ya que no faltaba ningún bien material ni habían forzado las entradas.

“Dado que los tres jóvenes viven en las proximidades del colegio, suponemos que podrían haber ingresado simplemente para resguardarse de la lluvia durante la noche”, comentó.

También hizo hincapié que los mismos no presentaban antecedentes de mal comportamiento, por lo cual al identificarlos su sorpresa fue mayor: “Uno los conoció y los tuvo cinco años, no me esperaba eso porque eran buenos chicos” concluyó.