Lanzan campaña para ayudar a un abuelo cartonero: se rompió su moto y no puede trabajar

Conmovido por la historia de Don Humberto Guevara, de 71 años, quien se gana la vida recolectando cartón y plástico, el influencer solidario Carlos “Sonic” González lanzó una campaña para ayudarlo, luego de que la avería de su moto complicara aún más su situación.

Don Humberto expresó su angustia por la difícil situación que le toca atravesar. "Me está yendo de mal en peor. No tengo ayuda de nada. Si algunos tienen corazón de quererme ayudar con la motito, se los agradecería porque los repuestos están caros y no tengo absolutamente nada”, contó a QPS.

“En el momento en que deje funcionar la moto del todo no sé qué voy a hacer”

La respuesta de la comunidad fue rápida y generosa. En menos de una hora, la campaña recaudó casi 60 mil pesos, demostrando la solidaridad de la sociedad salteña hacia quienes más lo necesitan.

La campaña, llamada "Arreglo para Don Humberto", sigue en marcha para reunir los fondos necesarios y permitirle a Don Humberto continuar con su labor diaria.

Quienes deseen colaborar pueden hacerlo mediante la cuenta "moto.humberto" a nombre de Guillermo López.