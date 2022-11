Una vez más, el Maratea salteño juntó fondos e insumos para bomberos de la provincia

Las historias solidarias en Salta suelen siempre encontrar un buen final por la unión de todos los corazones que siempre están latentes y predispuestos a sumarse ante la necesidad del prójimo.

Uno de estos tantos corazones es el de Carlos “Sonic” González, quien días atrás en tiempo récord junto el dinero para adquirir una bomba de agua y luego se lanzó a juntar de nuevo fondos para donarlos entre distintos cuarteles de bomberos de la provincia como así también insumos para el cuidado y atención de los animales autóctonos que resultaron heridos por el fuego.

Lo cierto es que inició la colecta a través de una cuenta donde los depósitos por distintos montos lograron superar ampliamente los $100.000 que se tenía como objetivo y como es costumbre decidió detallar lo que entregó a cada cuartel.

"Dijimos $100.000 hasta las 00:00 y ustedes dan $101.357 ¿que les puedo decir? Me dejan sin palabras, se me cae una lágrima mientras escribo por la emoción que tengo ¿saben por qué?, Es hermoso sentir esa confianza y cariño que tienen ustedes hacia mi, cada vez que digo hagamos esto ustedes están ahí y no dudan, al contrario se ponen la camiseta de la campaña y empujan para adelante. Eso no tiene comparación y se los agradezco de corazón. Todas las campañas que venimos haciendo es gracias a ustedes que desinteresadamente hacen llegar sus aportes, comparten las publicaciones, son lo más!!!

Les detallo todo lo que hicimos. Se les transfirió y en algunos casos entrego personalmente la siguiente cantidad a:

✔$108.000 - Bomberos Voluntarios de Colonia Santa Rosa

✔$40.000 - Cuartel de Bomberos Voluntarios Brigada Solidario de Barrio Grand Bourd (Se les entrego en mano)

✔$25.000 - Cuartel de Bomberos Voluntarios de Joaquin V. Gonzalez

✔$15.000 - Asociación de Bomberos Voluntarios 2 de Junio (Vaqueros)

✔$10.000 - Bomberos Voluntarios de "El Carril"

✔$10.000 - Cuartel de Bomberos en formación Campo Quijano.

✔Elementos hospitalarios para los animalitos del norte.