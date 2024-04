Oscar Zago confirma rompimiento con La Libertad Avanza y advierte: "Le mienten a Milei"

Es un hecho la ruptura de Oscar Zago y su sector con el bloque de diputados nacionales de La Libertad Avanza (LLA) tras ser desplazado de la jefatura de la bancada por la designación de Marcela Pagano en la comisión de Juicio Político. Él dio algunas precisiones y asegura que le mienten a Milei.

Con LLA, pero aparte

En declaraciones este jueves (11/4) a Radio 10, Oscar Zago aclaró cuál es su situación actual en la Cámara de Diputados de la Nación tras ser desplazado como jefe del bloque de LLA a raíz de la designación de Marcela Pagano como presidenta de la comisión de Juicio Político, contra el deseo del presidente de la Cámara, Martín Menem: “Yo sigo perteneciendo al frente, con mi partido político. Mi partido político hará un bloque seguramente, conversaremos con los diputados que tenemos, que son dos más, con los legisladores de la Ciudad de Buenos Aires, y veremos si vamos a ser dentro del bloque como nos llamamos que somos MID. Se hará un interbloque y podrá funcionar como funciona el PRO, que tiene bloque e interbloque. Si se acepta esa posición bien, y si no, nosotros somos acompañadores y vamos a seguir acompañando al presidente de la Nación desde nuestro bloque”. De esta manera, Zago anticipa el rompimiento con el bloque oficialista pero también la ampliación de esa fractura política a la legislatura porteña.

Luego, el legislador repasó los hechos de ayer en la comisión de Juicio Político y reiteró que la elección de Pagano para presidirla fue avalada el fin de semana por Milei a través de un mensaje que le hizo llegar al celular de la periodista: “Gracias a vos por representarme”, fueron las palabras del presidente a la diputada, según dijo Zago.

“El Presidente de la Nación no se mete en estas cuestiones, solo da el ‘ok’ como me lo dio el sábado y se lo dio a la diputada Marcela Pagano. Después, algunos interpretan que la opinión del Presidente es otra. Bueno, que se hagan cargo los que interpretan otras cuestiones. O le mienten en algún caso al Presidente. Yo soy muy responsable en estas cosas”, se quejó.

El llamado de Menem

En su relato de la bochornosa sesión de la comisión de Juicio Político, Zago contó que “Martín Menem me llamó un minuto antes [de la reunión] diciéndome que se iba a suspender porque no era lo acordado con Pagano”.

Pero Zago aseguró que “estaba acordado” y sobre la legalidad de la reunión afirmó: “Creo que la reunión es válida y no la puede suspender. Él [por Martín Menem] puede convocar, pero no suspender”. “Un diputado se programa a qué comisión tiene que ir, a cuál le corresponde. No vive mirando los mails que llegan desde el bloque. Me parece que se equivocaron desde el funcionamiento. Eso es lo que pasó y me parece que no correspondía”, agregó el legislador y se quejó de los diputados que “no conocen el reglamento”.

Luego, Zago despegó a Karina Milei de la movida para dar de baja la designación de Pagano: “No hablé con Karina y Menem fue quien mandó la comunicación, quien hizo las cuestiones de intentar levantar una reunión que a mi entender no corresponde”.

Luego, blanqueó que querían desplazarlo de la presidencia del bloque, algo que dijo que “ayer concretaron”: “Esto es válido, en política todo vale, es correcto, tienen todo el derecho. Yo tengo los argumentos de un trabajo político que hago. Mi cargo siempre estuvo a disposición como tienen que estar todos porque es un frente, nos elige el presidente”.