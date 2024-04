Preocupa el consumo de bebidas energizantes en menores de 18 años: Analizan prohibir la venta

La Comisión de Salud, Deportes, Infancia, Juventud y Tercera Edad del Concejo Deliberante de Salta recibió a Mirta Elena Machuca, presidenta del Colegio de Nutricionistas de Salta; Daniel Romero y Luis Cataldi, presidente y vicepresidente de la Sociedad de Pediatría de Salta, respectivamente.



Los concejales junto a los profesionales de la salud analizaron de manera conjunta un Proyecto de Ordenanza referente a la prohibición de venta de bebidas energizantes a menores de 18 años. Al finalizar el encuentro, los presentes acordaron trabajar de manera conjunta con el fin de dar continuidad al tratamiento de la iniciativa.

“El motivo de la invitación fue analizar un Proyecto Ordenanza que busca prohibir la venta de bebidas energizantes a menores de 18 años. Nosotros queremos conocer su punto de vista”, afirmó. Al referirse a la iniciativa, Mirta Elena Machuca señaló que: “Cada latita de bebida energizante tiene 14 gramos de azúcar”. Además, añadió: “Los chicos la toman a la mañana, pero no rinden, porque es un exceso de azúcar”. La profesional resaltó que “estas bebidas no están incluidas en la Ley de alimentación saludable porque están consideradas como un suplemento alimentario, por eso no puede salir con los sellos por exceso de azúcar, pero sí tiene que tener el sello de que es perjudicial para la salud”.

¿Una ayuda o un perjuicio?

Daniel Romero resaltó las consecuencias que tiene el consumo de bebidas energizantes: “Lo que esto produce es una carga tan importante en cafeína, que desarrolla una alta estimulación a nivel neurológico, así como trastornos y problemas cardiológicos”. Además, añadió que “hay estudios que demuestran la aparición de déficit de atención, problemas relacionados con el neurodesarrollo y el aumento de casos del trastorno de déficit de aprendizaje”.



A su turno, Luis Cataldi mencionó más consecuencias en la salud a causa del consumo de estas bebidas: “Se demostró que los jóvenes que tomaban regularmente energizantes desarrollaban trastornos en la conducta, mostraban ser chicos agresivos. Si a eso le sumamos la pantalla, todo lo que es estimulación, tenían trastornos de sueño, insomnio y a la larga eran chicos con muchos problemas y con tendencia al suicidio”. Seguidamente, Cataldi proporcionó porcentajes de las bebidas más consumidas: “Un pocillo de café tiene 40 mg de cafeína, una gaseosa de 375 ml tiene 80 mg de cafeína y un energizante tiene 100 mg más o menos”, declarando que las personas “están tomando un montón de glucosa e hidrato de carbono que va a generar una conducta adictiva”. Tras escuchar las posturas de los profesionales, los ediles acordaron dar continuidad al estudio de la propuesta en un próximo encuentro a fin de incorporar algunas modificaciones a la redacción.