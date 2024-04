La mayoría de los argentinos cree que "Milei tiene un plan, honestidad y actitud para sacar el país adelante"

Creíble, honesto y con actitud para sacar el país adelante. A cuatro meses de su sorpresiva llegada al poder, una nueva encuesta midió lo mejor y lo peor de Javier Milei. Y dejó resultados muy interesantes para analizar.

El estudio que adelanta Clarín este domingo es de Proyección, una consultora con varios años en el mercado y cercana a sectores del kirchnerismo y peronismo.

Entre el 4 y el 8 de abril, la firma hizo un relevamiento nacional de 2.744 casos online, con un margen de error de +/- 1,91%. Además de la radiografía del Presidente, el sondeo abordó otros tópicos de coyuntura, como los principales problemas para los argentinos y las expectativas económicas.

En general, en el estudio se transmite el impacto del ajuste en la gente, aunque con un optimismo moderado, claramente superior al que dejó la gestión de Alberto Fernández.

Algunos números:

La principal preocupación sigue siendo la inflación: acaparó el 61,2% de las respuestas.

El 38,2% contestó que tuvo que achicar gastos para llegar a fin de mes y el 27,2% asegura que directamente no llega.

Aún son más los pesimistas (45,9%) que los optimistas (34,5%) respecto a cómo estará la economía en su hogar en los próximos seis meses.

Pero quizá el dato que más valore el Presidente de esta primera parte de la encuesta es el que asegura que el 61,7% sostiene que el gobierno de Alberto Fernández sigue siendo el principal responsable por los problemas económicos actuales.

En un planteo que permitiría elegir más de una opción, el gobierno de Milei y el gobierno de Macri aparecen debajo, con cerca del 37%. La justificación de la herencia por ahora parece seguir funcionando.

Lo mejor de Milei

Luego viene uno de los capítulos más interesantes y distintivos del estudio. Es el que evalúa y analiza los atributos del Presidente. Pasan bajo la lupa nueve de ellos y puede decirse que Milei aprueba, ya que termina con saldo positivo en seis.

Clarín dividió los resultados en tres. Dónde le fue claramente bien a Milei (cuatro de nueve), dónde regular (dos) y dónde mal (tres).

Hay dos ítems en los que el líder libertario supera los 50 puntos. Cuando se consulta si "tiene un plan de gobierno" (53,7% dice que sí, 31,5% que no y 14,8% no saber) y si "tiene actitud para mejorar la situación del país" (50,4% sí, 37,4% no y 12,2% no sabe).

Un escalón más abajo, también con balance positivo, vienen otro dos puntos sensibles: su "credibilidad" (46,4% sí, 40,7% no y 12,9% no sabe) y su "honestidad" (45,6% sí, 35,9% no y 18,5% no sabe).

Después se analizan dos atributos con puntos en común: capacidad y conocimiento para gobernar. Si bien Clarín los incluyó en la lista de "regular", porque el resultado está cerca de un empate, a favor del Presidente otra vez aquí termina con saldo a favor.

Cuando se preguntó por su capacidad para gobernar, el 43,9% respondió que "sí" y 40,9% que "no"; y en cuanto a su conocimiento para gobernar, la proporción fue + 43,5% y - 41%. En ambos casos completó el "no sé".

Lo peor de Milei

En el debe del Presidente figuran tres puntos, pero todos con un peso específico importante. A Milei se lo ve poco empático con los más pobres, con escasa vocación de diálogo e inestable emocionalmente.

Cuando se preguntó si tiene capacidad de diálogo, 47,2% afirmó que "no" contra 34,5% que dijo que "sí" (18,4% "no sé").

En cuanto a su "empatía con los sectores más vulnerables", la relación fue - 52% y - 34,5% (13,5% "no sé").

Y sobre su "estabilidad emocional", el balance dio - 43% vs. + 33,8% (23,3% "no sé"). /Clarín