Bullrich le pidió a Jorge Lanata que no denuncie a Javier Milei por calumnias

Luego de que el periodista Jorge Lanata anuncie que va a denunciar al presidente Javier Milei por calumnias e injurias, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, buscó ponerle paños fríos a la situación.

“Me comprometo a hablar sobre esto con el Presidente. Es un momento en el que los argentinos tenemos que estar todos unidos y juntos”, dijo Bullrich al aire de TN. Es que el jefe de Estado se molestó cuando Lanata criticó el funcionamiento del Comité de Crisis que implementó el Gobierno tras el conflicto entre Israel e Irán. El periodista opinó que era improcedente recibir al embajador de Israel en ese momento.

“El mundo estaba al borde de una Tercera Guerra Mundial, con drones volando, con el presidente viniendo al país. Me parece que recibir al embajador de Israel no tiene ningún problema. Quizás hay un estilo del presidente que es muy franco y muy directo”, explicó Bullrich, a lo que Lanata la interrumpió y apuntó que “el estilo franco no puede ser adjudicar un delito a otra persona”.

“Con vos tengo un estilo franco, nos conocemos hace 20 años. Nunca te adjudiqué un delito, nunca te dije ´Bullrich se robó tal cosa´, jamás, y siempre nos tratamos con respeto, aun muchas veces disintiendo”, sumó.

En ese momento la ministra aseguró que hablaría con el Presidente pero Lanata dijo que está trabajando con dos de sus abogados para presentar una demanda este miércoles.

“Jorge, pará la demanda y vayamos por otro camino”, pidió Bullrich. Ante esto el periodista terció: “Si esto lo podemos evitar, yo prefiero evitarlo. Quiero que el presidente diga que se equivocó, porque sino da todo lo mismo, ¿me entendés? Te pido disculpas Patricia por meterte en el medio de todo esto”. /T