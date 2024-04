Dengue: en mayo comenzaría la vacunación en Capital

“Todavía no llegamos al pico” era la frase con la que el ministro de Salud de la provincia, Federico Mangione, comentaba la situación epidemiológica del dengue, aclarando que si bien hay lugares donde hubo ascenso de casos, esperan que el próximo lunes llegue al punto máximo de casos para luego comenzar a descender.

Los casos oficiales en la provincia llegan a los 12 mil, mientras que para el pico se esperan ascienda a 15 mil, pero al ser endémico las tareas de descacharrado deben continuar reforzando en octubre, noviembre y diciembre.

Explicó en FM Aries, que las bajas temperaturas provocarían que el mosquito transmisor no salga a alimentarse, lo cual no significa que no continúen existiendo reservorios, criaderos.

Si bien el año pasado la cantidad de casos fue mayor, los fallecidos por dengue fueron menos, distinto a este 2024 donde hubo menos casos, pero mayor cantidad de fallecidos, lo cual se debe a la consulta tardía: “en etapa avanzada el manejo es más complicado y se producen los decesos” acotó el ministro.

“Es una enfermedad que produce deshidratación sin sentir deshidratación”.

Vacuna

La provincia se proveyó de 20 mil vacunas contra el dengue para una primera dosis, comenzando ahora con la segunda dosis en 20 mil: “el plan original era llegar a mucho más”, pero explicó que se vieron estancados por el contexto económico.

La vacunación en capital comenzaría el 1ro de mayo, destacó el funcionario, a la cual podrán acceder personas entre 25 y 39 años, trabajando en estos momentos en la inoculación de docentes, seguridad y personal de salud.

Actualmente trabajan en conjunto con el CONICET y la UBA para poder aplicar una dosis en pacientes que estén infectados que ya poseen anticuerpos, para lograr una cobertura más amplia de 5 años.

Además a partir del próximo viernes se comenzará a colocar la vacuna contra el dengue a las personas que residan en el departamento de General Güemes.

Uno de los casos que demuestra esto es Orán, donde el año pasado llegó a los 4 mil casos, mientras que este año solo tuvieron 35: “lo que pasa es que la mayoría de Orán y Tartagal ya tuvieron”.