Siniestralidad en Av. Paraguay: "¿Qué tenemos que tratarlos como niños para reencausarlos?"

Javier Vázquez, de la policía Científica de la provincia de Salta se refirió a la situación que atraviesa la provincia y la ciudad en cuanto materia de siniestralidad. En tal sentido desde su lugar realizaron un estudio de campo específicamente sobre Av. Paraguay que en los últimos tiempos supo ser el escenario de accidentes viales que conmocionaron a la sociedad.

"Es una triste realidad así lo reflejan los medios. Igualmente todos los trabajos técnicos científicos que se realizan en el lugar son bastante siniestros que están ocurriendo en la Av. Paraguay".

El Comisario confirmó además que hubo una disminución de los siniestros en relaciónal 2022. "En números generales disminuyó un 3,5 % en relación al 2022".

Entre los vehículos más involucrados, "sigue siendo la motocicleta en un alto porcentaje y seguido por los vehículos automotores".

En cuanto a los puntos puntos críticos en materia de siniestralidad, señaló 5, en los cuales hay siete a más siniestros viales diarios. Pero aseguró que existen otros puntos críticos en los cuales se dan a 3 a 4 siniestros viales diarios.

Los puntos que detalló el Comisario son Paraguay y Ragone, Independencia y 16 de septiembre; Obispo Romero e Independencia y Ragone y Senteno. En tal sentido el Comisario dijo que "desde el año 2012 se realizan estudios de esta naturaleza a través de los cuales se brindan recomendaciones y educación vial".

Sobre los controles viales en Av. Paraguay que ya no se encuentran fijos, el comisario instó, tanto a los conductores como a los peatones a respetar las señalizaciones "Si nosotros circulamos por el lugar está señalizado. Sendas peatonales, semáforos ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué cruzo por un lugar no permitido? ¿Qué nos pasa como ciudadanos? O tenemos que hacer como niños y reencausarlos o ponerles barandas a lo largo de la Paraguay, hacen lo más fácil y cruzan por lugares no permitidos", reprochó ante lo micrófonos de InformateSalta.

Aseguró que el exceso de velocidad es por ganar al semáforo. "La velocidad es un tema por ser una vía sincronizada con semáforos lo cual hace que uno al transitar quiera llegar al próximo semáforo en luz verde, por eso van a una velocidad superior".

Recordó que en la Pasarela que se encuentra en la Avenida se encuentran cámaras pero insistió que depende de cada persona.