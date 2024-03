El héroe anónimo que salvó la vida de Edgardo en el accidente de Av. Paraguay

A más de 4 meses del grave accidente en Avenida Paraguay, en el que tanto Edgardo como su pareja Erica fueron atropellados por un conductor en estado de embriaguez, se conoció la historia de un héroe anónimo que fue clave para que ambos permanezcan con vida.

Al recordar ese fatídico día, Edgardo indicó que, al momento del impacto, “estaba empujando su carro”, junto a su pareja y un amigo más. “Mi amigo se pudo salvar porque él saltó por el costado. Después, yo no me acuerdo nada, a mí me arrancó una pierna de cuajo, apenas me impactó, se me cortó la pierna”.

“Le agradezco al muchacho que me salvó la vida”

Sin embargo, en aquel momento apareció un hombre cuya identidad permanece en el anonimato que prefirió no ser indiferente a la tragedia y prestar ayuda. “Hubo un muchacho que le agradezco siempre. Él no quiere salir mucho, no quiere que lo nombre mucho....", describió.

Edgardo explicó a Voces Críticas que el joven se frenó y le realizó dos torniquetes. "Por eso pude salvarme la vida”, contó.

En contrapartida, dio detalles de la despreciable actitud del hombre al volante que los atropelló. “A mi señora, le pasó tres veces por encima con el auto porque quiso escapar, ya la había atropellado. Quiso marcha atrás, le volvió a pasar y mi señora también quedó con problemas de cadera importantes”, concluyó.