En el juicio, Ameri dijo que sólo tuvo una “distracción” en “horario de trabajo”

En la sentencia, que lo condenó a un mes de prisión, el ex diputado nacional por Salta pidió disculpas. “Cuando uno comienza a hacer política se prepara para los golpes, se fortalece para recibirlos, pero nunca por un error propio”, reflexionó.

Ayer, Salta volvió a ser noticia nacional, aunque no por las inversiones en litio ni por alguna polémica declaración en el ámbito político, sino por la condena recaída sobre el ex diputado nacional por Salta, Juan Carlos Ameri, quien saltó a la fama en septiembre del 2020, cuando el ojo de la cámara lo captó en una pose explícita, en medio de una sesión virtual que se llevaba a cabo por Zoom desde el Congreso de la Nación.

Ameri, por este hecho, ocurrido el 24 de septiembre de 2020, a meses de haberse declarado la pandemia por COVID-19, fue condenado por el juez federal Ariel Lijo a un mes de prisión condicional por hallarlo culpable del delito de “perturbación al ejercicio de funciones públicas”.

Además, ordenó que pague las costas del proceso penal y le impuso, por el plazo de dos años, la obligación de fijar residencia y someterse al control del Patronato de Liberados de la Provincia de Buenos Aires, pues el ex diputado nacional reside en el partido de Banfield, desde hace dos años.

Ameri pidió disculpas a la sociedad por “no haber estado atento en el horario de trabajo”, pero dijo que “no cometió un delito y segundo que pagó su error con creces, porque lo pagó con su salud y la de su familia”.



En el inicio del debate, en el Juzgado Criminal y Correccional federal 4, el juez Lijo, flamante candidato a integrar la Corte Suprema de Justicia de la Nación, invitó al ex legislador, quien representaba a Salta al momento de los hechos, a que hiciera su descargo, a título de declaración indagatoria.

Frente al juez, Ameri pidió disculpas a la sociedad toda por no haber estado a la altura de las circunstancias, por “no haber estado atento en el horario de trabajo”, pero dijo que estaba seguro, primero de que “no cometió un delito y segundo que pagó su error con creces, porque lo pagó con su salud y la de su familia”.

Reiteró que cometió un error, del cual se hizo cargo al renunciar a su banca, pues sus padres “me enseñaron que había que hacerse cargo de los errores”. Por eso renunció y durante mucho tiempo siguió pagando lo que consideró un error, “una distracción”.

Cabe señalar que Ameri, partidario kirchnerista, renunció en medio de un proceso que amenazaba con su destitución, pues fue protagonista de uno de los mayores escándalos en el Congreso, pues fue captado por Zoom cuando le besaba los senos a su pareja, escenas que aparecieron en la pantalla, mientras el entonces diputado nacional Carlos Heller tenía la palabra, en el debate acerca del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del sistema jubilatorio y refinanciación de las deudas de la provincia con la ANSES.

Ante las imágenes explícitas, de neto corte sexual, el entonces presidente de la Cámara Baja, Sergio Massa, intervino para detener la sesión, que se llevaba de manera remota y presencial, y propuso la suspensión del ex legislador por Salta, ya que la escena se había viralizado y el escándalo era imposible de ocultar.





Castigado

Al finalizar la audiencia de debate, Ameri volvió a pedir la palabra y sostuvo que “pensar que lo sucedido fue un hecho que cometió adrede es una locura”, a la vez que reiteró que con lo ocurrido en esa sesión le había hecho daño a mucha gente, pero principalmente se hizo daño a el mismo y a toda su familia. “Cuando uno comienza a hacer política se prepara para los golpes, se fortalece para recibirlos, pero nunca por un error propio”, reflexionó y consideró que lo han castigado de sobremanera, por demás, pero principalmente a “toda mi familia, ya que, durante semanas, tanto en su casa como en el departamento de sus hijas –que eran pequeñas-, de su madre y de su hermana había móviles de televisión en la puerta y no podían salir de su casa sin ser acosadas”.

Reiteró en que asumía el error cometido e insistió en que no ha cometido en su vida nunca jamás un delito, se ha cuidado mucho, muchísimo de no cometer un delito nunca jamás. “Mis padres me enseñaron que cuando uno se equivoca, tiene que pagar”.

Por último, y como parte de su estrategia defensiva, el ex diputado remarcó que estuvo “desatento en su trabajo durante el horario de trabajo. Me equivoque y pagué y también toda mi familia”.