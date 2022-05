Insólita defensa del abogado de Ameri: “Su pecado fue vivir en un departamento de 2x2”

Luego que tomaran estado público las imágenes del entonces diputado nacional por Salta, Juan Ameri, mientras mantenía una situación íntima con su novia en plena sesión virtual, la justicia decidió imputarlo por el delito de “estorbo del acto funcional”.

En ese marco, Víctor Sarmiento, abogado del ex diputado, aseguró que “es conocido por la mayoría de la ciudadanía de que no tuvo la intención de entorpecer la sesión de la cámara de Diputados”, por lo que no le cabe la figura que se le endilga, ya que necesita si o si la voluntad de aquel que quiere cometer el supuesto ilícito. “Todos saben que hubo un error de conexión”, dijo en FM Pacífico.

El letrado insistió en que se trató de un simple error de conexión, a la vez que manifestó que el único pecado de Ameri fue vivir en un departamento de 2x2, donde coincidía su lugar de trabajo y su habitación. “Si habría tenido una casa mucho más amplia, capaz que nunca llegaba a pasar lo que pasó”, expresó.

Sarmiento agregó que, si habría tenido una casa más amplia, no habría tenido ese inconveniente. “Él reconoció su error, renunció, y el acto público nunca se llegó a interrumpir porque la sesión continúo”, subrayó.

"Estamos convirtiendo a Juan Ameri en el chivo expiatorio de todos los males de la sociedad"

Para finalizar, insistió en que se trata de un caso insólito. “La justicia federal está para perseguir a los narcotraficantes, a los tratantes de personas, ambos delitos realmente graves, es súper llamativa la conducta”, finalizó.