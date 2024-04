Solo 6 mil estudiantes de la UNSA renovaron el Pase Libre, mañana vence el plazo

A horas de vencer el plazo otorgado a los alumnos de la Universidad Nacional de Salta (UNSA) para renovar el Pase Libre Estudiantil, Claudio Mohr, titular de SAETA, en diálogo con InformateSalta, informó que, hasta el momento, solo 6 mil estudiantes completaron el trámite correspondiente de una base de más de 20 mil.

En la oportunidad, señaló que, en algunos casos, se detectaron intentos de falsificación de información, los cuales fueron identificados mediante un cruce de datos y se procedió a dar de baja dichas solicitudes.

Respecto a la posibilidad de una prórroga en el plazo de renovación, señaló que, si bien siempre es una opción, actualmente no se ve justificado debido al bajo nivel de asistencia en los últimos días.

En la oportunidad, remarcó que aproximadamente el 50% de los turnos solicitados no se presentaron para realizar el procedimiento al no cumplir con los requisitos necesarios. “Lo que puede haber pasado es que la gente se daba clara cuenta de que no cumplía con los requisitos y por eso no se presentaba", dijo.

En cuanto a los ingresantes, aclaró que el listado supera los 17000 estudiantes y estimó que después del proceso de depuración que se realiza en julio, seguramente quedarán alrededor de 5000 alumnos.

En vista de ello, anticipó que, entre ingresantes y aquellos que renovaron el beneficio, se espera un promedio de 12000 estudiantes de la UNSA que utilicen el Pase Libre este año.