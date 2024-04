"Estamos enojados", afirman desde Metán por la suba del peaje y el estado de la ruta 9/34

En los últimos días fue noticia lo anunciado por Vialidad Nacional, que dispuso aumento en el precio de los peajes del 200%, lo que generó una disconformidad general en la zona de Metán y alrededores, debido a los pagos que deberán realizar en vista del pésimo estado en que se encuentra la ruta 9/34.

Para profundizar en ese descontento, InformateSalta estuvo conversando con Fernando de San Román, de la Cámara Regional de la Producción y de la Cámara de Comercio de Metán, quien no dudó en ocultar el malestar de los metanenses ante este incremento, de la ruta y del abandono que sienten al que están sometidos en esa parte de Salta.

“El sur es un territorio que, en alguna medida, está abandonado y ahora estamos muy molestos con esta situación”, dijo primeramente antes de repasar el derrotero de problemas con la ruta, cuando una empresa hizo el pavimento el cual se onduló, cuando se la obligó a que lo vuelva a hacer y ocurrió de nuevo lo mismo, la espera por la autopista, etc.

Siendo tal el hartazgo, se recurrió con un amparo a la Justicia la cual le puso a Corredores Viales una multa diaria que llega a los 75 millones de pesos al mes y que sigue corriendo. “¡Ahora, Corredores Viales está subiendo el peaje!”, reclamó sorprendido el empresario, quien agregó: “En la ruta no hay nada, no han hecho nada, es catastrófico esto”.

“La ruta no tiene tratamiento, tampoco en las banquinas, en algunas ya se está haciendo bosque; tiene una cantidad de irregularidades, no está en condiciones y no se ve Corredores Viales preocupándose”

Con todo este escenario, De San Román no dudó en profundizar en el malestar que tienen en Metán con estas situaciones. “La moral pública está reventada, no estamos preocupados sino que estamos enojados, cualquier persona de la calle en Metán va a expresar lo mismo, es demasiado el abandono, ¡que alguien a esta altura haga algo por el sur, por favor! ¡Estamos abandonados!”