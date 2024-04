Fuerte rechazo en Metán por el aumento de peajes fijado por Nación

Hace algunos días Vialidad Nacional anunció un aumento para los peajes que entrará en vigencia mañana de acuerdo a lo publicado por el Boletín Oficial. Esto causó una gran indignación en vecinos, comerciantes, taxistas y usuarios de la ruta que se encuentra en malas condiciones según comentaron a diversos medios.

“El aumento desmedido del peaje me parece totalmente arbitrario e injusto. Todos los que transitamos por la ruta nacional 9/34 sabemos que no está en condiciones. La empresa no está cumpliendo con los mantenimientos y cobra a los usuarios por un servicio que no está brindando”, dijo la concejal de Metán, María José Bernis de acuerdo a lo publicado por ElTribuno.

Por otro lado, el taxista Mario Medina comentó: "Me parece que es mucho el aumento de un 200%, con una tarifa de $900, porque la ruta no está en condiciones. Hay que esquivar baches y deformaciones por todos lados y eso es muy inseguro para los que la transitamos a diario".

Lo cierto es que de momento el aumento impactará mañana, será cuestión de tiempo saber si la justicia lo frenará o se aplicará a pesar del reclamo de los vecinos.