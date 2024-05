Un perro atacó a una joven: la espantosa reacción de los dueños

Durante el feriado por el Día del Trabajador, el 1° de mayo, una joven en Tartagal sufrió un terrible ataque por parte de un can que se encontraba sin correa, bozal y solo.

La joven de 26 años, se dirigía a casa de sus padres en zona alta de Villa Güemes cuando el animal se abalanzó sobre ella causándole una terrible lesión en una de sus piernas: “la tomó de la pierna y la arrastró varios metros”, dijeron algunos de los vecinos a El Tribuno.

Pero lo que llamó la atención fue la reacción de sus dueños, quienes habrían arrojado aserrín para tapar la sangre de la damnificada, escondieron al animal y dejaron a la joven en el suelo sin brindarle ningún tipo de asistencia. Los vecinos identificaron a la dueña del perro como Viviana Peladillo.

No sería la primera vez que el perro ataca a los vecinos, siendo los más chicos sus principales víctimas, por lo que los vecinos advirtieron que si no se llevan al can o intervienen las autoridades, harían justicia por mano propia.

La joven fue trasladada al hospital Juan Domingo Perón de la localidad donde permanece hospitalizada.