Arriba las manos: Estos son los precios de las entradas para la final de Copa América

La final de la Copa América 2024 se jugará el 14 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami a partido único y las entradas más baratas cuestan US$680, mientras que las más caras, ubicadas al pie de la cancha, alcanzan los US$2.500.

El 20 de junio arranca la Copa América en Atlanta, Estados Unidos, y será un encuentro entre Argentina, defensora del título, y Canadá. El torneo reúne tanto a equipos sudamericanos como de norte y centroamérica.

Las entradas, de todos los partidos, ya se encuentran disponibles en los sitios oficiales desde el 1ro de mayo y los precios varían según cada fase y ubicación de cada tribuna. Una vez que comienzan las rondas eliminatorias los costos se elevan; de base, desde 4tos de final arrancan US$175 y llegan a US$300 en semis.

Los tickets de casi todas las selecciones tienen precios similares con excepción de los partidos que dispute la Selección Argentina. Para ver a los dirigidos por Lionel Scaloni tienen que prever gastar no menos de US$250 por partido.

Conocé el estadio de la final

El Hard Rock Stadium fue inaugurado en 1987 y está ubicado en Miami, Florida. Cuenta con una capacidad para 65.300 personas. No es el primer gran evento deportivo que alberga, fue sede del Super Bowl de la NFL en seis ocasiones: 1989, 1995, 1999, 2007, 2010 y 2020. Además del encuentro por el título, también será sede de otros enfrentamientos de la Copa América 2024: Uruguay vs. Panamá (23 de junio) y Argentina vs. Perú (29 de junio).