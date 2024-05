Marcos Rojo y Benedetto trabajaron diferenciados en Boca de cara al duelo con Sportivo Trinidense

La Copa Sudamericana, en un principio mirada de reojo y segunda entre la prioridades de Boca, pasó a tener otro valor tras la eliminación en semifinales de la Copa de la Liga. Ahora es el objetivo prioritario, la competencia que el plantel se puso entre ceja y ceja para dar pelea después de un arranque irregular que lo tiene segundo en el Grupo D. Y por eso todos los caminos conducen a que, con el equipo descansado, la próxima cita ante Sortivo Trinidesene tendrá el mejor equipo que Diego Martínez considera que puede plantar en la actualidad.

Lo cierto es que por ahora no hay indicios, porque en la práctica matutina de este domingo nublado el entrenador dispuso de un ensayo futbolístico en el que mezcló habituales titulares con suplentes. De hecho, el foco principal no pasó por ahí en Ezeiza, sino por los dos jugadores que no pudieron participar por precaución: se trata de Marcos Rojo y Darío Benedetto.

Por distintas molestias físicas, y con el fin de que se recuperen de cara al cruce con el equipo paraguayo del miércoles, tanto el capitán como el Pipa se movieron de manera diferenciada del resto del plantel. Mismo caso para Aron Anselmino, que todavía no logró sumarse al grupo con normalidad tras el desgarro en el posterior que ya lo tiene transitando la cuarta semana de recuperación.

Por ahora lo de Rojo y Benedetto no da lugar para temores, con lo cual de no mediar contratiempos podrían ser considerados por Martínez para la cuarta fecha de la Copa Sudamericana. Por su parte, el defensor de 19 años no llegaría en condiciones y apuntaría a volver en el arranque de la Liga Profesional contra Atlético Tucumán (sábado 11 de mayo).

Entre lunes y martes se espera que el DT de Boca realice un nuevo ensayo ya plantando en cancha el once que imagina para el duelo clave del miércoles contra Trinidense. El Xeneize está segundo a cinco puntos de Fortaleza y debe ganar para no perderle pisada en la zona.

Los dos equipos que paró Diego Martínez en la práctica de Boca fueron con Romero; Simoni, Figal, Valentini y Saracchi; Medina, Campuzano, Equi Fernández, Zenón; Briasco y Langoni. Mientras que del otro lado puso a Brey; Advíncula, Lema, Di Lollo, Blanco; Saralegui, Pol Fernández, Milton Delgado, Fabra; Cavani y Merentiel.