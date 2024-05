Rumbo al Pacto de Mayo: "Si no respetan nuestras posiciones, el pueblo va ir contra del Presidente”

Las próximas semanas demandarán una importante actividad y expectativa política rumbo al día 25, fecha en la cual el Gobierno de la Nación y los mandatarios de las provincias se reunirán en Córdoba para firmar el llamado “Pacto de Mayo”, acuerdo político que se suscribirá en caso de aprobarse la Ley Bases.

En la víspera a ese acontecimiento político, el diputado nacional Pablo Outes estuvo conversando en el programa Sin Vueltas de InformateSalta sobre este camino hacia el Pacto de Mayo, recalcando que para el mismo será imperioso el diálogo y el entendimiento por ambas partes, es decir, Nación y las Provincias.

“No veo posibilidades en la Provincia para los próximos 3 años, sin diálogo con Nación”, enfatizó primeramente el diputado, argumentando en “la particularidad del sistema político argentino y el gran poder que tiene el sistema central”.

Del mismo modo puntualizó en que “hay que ver bajo qué condiciones” se dará este Pacto, para el cual “se puede estar sin ser un enemigo, teniendo posiciones políticas provinciales respecto a qué queremos hacer, Milei sabe de la situación de nuestras rutas, de nuestras universidades”, ejemplificó sobre dos posiciones concretas.

Por último rescató la impronta del diálogo y que este impere en las negociaciones entre Nación y las provincias. “No puede ser que no tengamos diálogo, que haya un millón y medio de personas –que son los salteños- que porque un presidente no sea de nuestro signo, nos levantemos de la mesa, porque solo habrá pobreza para aquí”, aseveró.

“Buscamos que entiendan que, si nos quitan las rutas, la universidad, en Salta será el pueblo quien se va a levantar, que irá en contra del presidente”