Registro Automotor Salta: alrededor de 50 personas quedarían desempleadas

En Salta estos son los registros intervenidos: el número 7, el de Orán y el de Tartagal. En una charla con Jairo Vázquez, empleado del Registro del Automotor N° 6, le confirmó a InformateSalta que “las tres intervenciones serán eliminadas”.

A partir de esto, pasarían a quedar solo ocho registros en la provincia. Además, el empleado nos comentó que “cada registro tiene entre 10 y 15 empleados”, por lo que al cerrarse los registros antes mencionados, entre 30 y 50 personas perderían su trabajo.

“Hay personas con más de 20 años de antigüedad que dependen del encargado y no del Ministerio de Justicia de la Nación. Por lo tanto no tienen un resguardo, ni siquiera de un sindicato”, dijo Jairo. Ante esto, afirmó que no hubo ningún comunicado sobre reubicación de puestos.

Por otra parte, Jairo Vázquez concluyó con que “los Registros de Propiedad del Automotor dependen de la Dirección Nacional donde reconocen como empleados únicamente a los encargados de cada registro. El resto somos meros colaboradores del encargado”.