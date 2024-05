Tránsito actuará de oficio en el caso Cargnello: se labrará un acta por alcoholemia y falta de licencia

Siguen las repercusiones en torno a la situación de Monseñor Mario Antonio Cargnello, luego que se viralizaran imágenes de un irregular control de tránsito donde el Arzobispo reconoce no contar con licencia de conducir y haber consumido alcohol.

Al respecto, el secretario de Tránsito de la Municipalidad de Salta, Matias Assennato, en InformateSalta, confirmó que actuarán de oficio y labrarán un acta por “alcoholemia y ausencia de licencia”, que será remitida al Tribunal de Faltas.

En vista de ello, InformateSalta dialogó con Justo Herrera, presidente del Tribunal Administrativo de Faltas (TAF), quien aseguró que “hasta el momento no ingresaron las actuaciones correspondientes”.

En la oportunidad, explicó que “si no le hicieron infracción, no se puede aplicar ninguna sanción”. “Si llegara un acta labrada y confeccionada como corresponde, con todo el formalismo de ley, nosotros ahí sí aplicaríamos sanción”, sostuvo.

Al ser consultado sobre la falta de "un test de alcoholemia", Herrera señaló que “por más que haya un reconocimiento de la parte, sería antojadizo aplicar una sanción, ya que el operativo no estuvo realizado de manera correcta". "Debe haber quizás en la ciudad en este momento muchos vehículos que no están cumpliendo con toda la normativa, pero si a nosotros no nos llegan las infracciones, no podemos hacer nada".

Las posibles sanciones

En ese punto, dijo que, en el caso de alcoholemia positiva, “la multa va desde las 300 hasta las 1.000 unidades fijas. “Estamos hablando más o menos de un inicio de la multa en 157.000 pesos”, manifestó.

“Acá tenés que analizar casos que son particulares. Si alguien se niega a realizar el test de alcoholemia, es muy distinto a que el mismo inspector no lo haga. En caso de negarse, la sanción va a ser el máximo para la instancia en la que infringe la sanción”, expresó.

Además agregó que "por alcoholemia la inhabilitación inicia en los 30 días, con un máximo por ordenanza, teniendo en cuenta la gravedad y el número de reincidencia, de hasta 3 años como máximo".

Con relación a no tener licencia, sostuvo que lleva una sanción que va desde las 100 unidades hasta las 300 unidades. “El tema de la licencia no es lo mismo si uno se niega a entregarla estando en estado de alcoholemia, que si no la tiene o está vencida, o no la tenía cargando”.