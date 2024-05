Preocupan los animales sueltos y abandonados en Rosario de la Frontera

La situación de los animales sueltos o abandonados en las calles por gente sin escrúpulos se da a diario en toda la provincia y en la noble tarea de ayudar encontramos muchas proteccionistas o particulares que se involucran.

Es así que las cuatro protectoras de animales de Rosario de la Frontera, solicitaron una reunión de carácter urgente con el intendente Kuldeep Singh, para exponer esta gran problemática y con el objetivo de acordar una solución efectiva.

"Días atrás, se presentó una nota en donde las cuatro protectoras se adhieren al petitorio para solicitar una audiencia con el intendente Singh, para tratar el tema de la enorme cantidad de abandonos de animalitos en la vía pública", manifestó a El Tribuno Alejandra, integrante de la protectora Patitas Callejeras.

Sin ayuda

Sobre la problemática señaló: "Hay muchísimos animales sueltos, tanto vacas, caballos y perros que están provocando accidentes. Hay conflictos entre los vecinos y la verdad es que los animales siempre se llevan la peor parte, siendo que no es responsabilidad de ellos".

"Entonces, nuestro objetivo es buscar un apoyo por parte de las autoridades de aplicación de las ordenanzas municipales vigente sobre tenencia responsable de animales; al igual que de la policía que es el organismo encargado de la aplicación de la ley penal y la ley contravencional", agregó.

La mujer señaló que busca que se cumpla con la ley y también, dado que las asociaciones vienen presentando denuncias sobre los distintos casos de maltrato, pero -dicen- no tener respuestas. "Esos maltratadores siguen maltratando a los animales, no se resuelve la situación, todo queda en la absoluta impunidad, no se los multas ni hacen trabajo comunitario", dijo la vocera.

Un cachorro que tenía una infección en el lomo y lo dejaron abandonado.

Además, advirtió: "Sumado a esos problemas, nos encontramos con una gran cantidad de cachorros abandonados que volvemos a tener después de tantos meses de estabilidad. Esto es porque el número de castraciones del municipio es insuficiente y para que genere un impacto, por lo menos se necesitan 250 castraciones mensuales".

"Estamos muy cansadas física y emocionalmente, ya que hay casos gravísimos, por ejemplo el caso del perrito Pepe, que tenía su lomo comido por los gusanos y estuvo un mes sin recibir ningún tipo de asistencia, luego una de las proteccionistas se hizo cargo, no dejó puertas sin tocar hasta que por fin se consiguió ayuda a través de la Policía Rural para el traslado en su móvil y proveerle asistencia y actualmente, se encuentra en un hogar de tránsito. Por eso es que repetimos, estamos colapsadas y desbordadas económicamente, ya que el caso de nuestra protectora, debemos más de 300 mil pesos en la veterinaria, sin contar las bolsas de alimento que necesitamos para los cachorros", detalló.